Voz do Leitor, 10/08: Via sem sinalização horizontal e repleta de buracos

A denúncia do leitor da coluna é na Rua Coronel Kleber de Andrade, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife

Via sem sinalização horizontal e repleta de buracos

Totalmente abandonada pelo poder público municipal, a Rua Coronel Kleber de Andrade, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, é o retrato do abandono do nosso município. Desde sua conclusão, em 2018, não foi feita nenhuma sinalização horizontal, expondo a risco de morte os condutores de veículos e os pedestres que se arriscam nas estreitas e esburacadas calçadas. Lombada sem pintura, faltando muitas placas e pintura de meios-fios, é um desafio cotidiano conviver com tanto abandono em um mesmo logradouro.

Fábio Júnior, por e-mail

Via sem sinalização horizontal e repleta de buracos - FÁBIO JÚNIOR / VOZ DO LEITOR

Donald Trump

Esse Donald Trump parece ter salvo conduto até para execrar a imagem do país preside - EUA. Ele não respeita parceiros históricos da nação que governa e ainda é vingativo, desumano e soberbo... Que corta verbas destinadas às universidades, à ciência e às ONGs de ajuda humanitária. É estarrecedor ver Trump como presidente dos EUA se prestar a dar ouvidos, ser manipulado e ficar com conchavos com dois políticos brasileiros que tramam contra a própria nação.

Paulo Panossian, por e-mail

Coincidência

Pode ter sido mera coincidência, mas pegou muito mal para o jornal O Estado de S. Paulo - também conhecido como Estadão - ter demitido o fotógrafo que flagrou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, fazendo gesto obsceno para a plateia que o xingava. Ficou a impressão de que houve pressão para demitir o fotógrafo, que apenas estava no exercício da sua profissão.

Marco Wanderley, por e-mail

Transporte público caótico

A cidade do Recife é uma vergonha quando se trata de transporte público. A situação do metrô é terrível, completamente sucateado, sem investimentos do governo Federal e Estadual e, agora, resolvem promover a concessão, maneira bonita pra não dizer que privatizarão. Já os ônibus não ficam atrás. Mesmo morando na região Nordeste, onde o calor predomina na maior parte do ano, os veículos não possuem ar-condicionado, com raras exceções. Em São Paulo, os ônibus circulam com combustível sustentável (elétricos) e são climatizados. Bem que a Urbana-PE poderia exigir isso das empresas do Sistema de Transporte Publico de Passageiros da Regiao Metropolitana do Recife - STPP/RMR.

Cláudia Guerra, via redes sociais

Assaltos na Ponte de Ferro

Alô Polícia Militar de Pernambuco. Os assaltos só aumentam no final da tarde e durante a noite na Ponte de Ferro, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife. Os pedestres preferem andar mais e atravessar pela Ponte Duarte Coelho, que é mais iluminada e movimentada. Gostaria de pedir a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) para intensificar o policiamento no Centro da cidade, pois os trabalhadores já não aguentam mais ser vítimas da criminalidade.

Genival Paparazzi, por e-mail