Voz do Leitor, 10/08: Via sem sinalização horizontal e repleta de buracos
A denúncia do leitor da coluna é na Rua Coronel Kleber de Andrade, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife
Clique aqui e escute a matéria
Via sem sinalização horizontal e repleta de buracos
Totalmente abandonada pelo poder público municipal, a Rua Coronel Kleber de Andrade, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, é o retrato do abandono do nosso município. Desde sua conclusão, em 2018, não foi feita nenhuma sinalização horizontal, expondo a risco de morte os condutores de veículos e os pedestres que se arriscam nas estreitas e esburacadas calçadas. Lombada sem pintura, faltando muitas placas e pintura de meios-fios, é um desafio cotidiano conviver com tanto abandono em um mesmo logradouro.
Fábio Júnior, por e-mail
Donald Trump
Esse Donald Trump parece ter salvo conduto até para execrar a imagem do país preside - EUA. Ele não respeita parceiros históricos da nação que governa e ainda é vingativo, desumano e soberbo... Que corta verbas destinadas às universidades, à ciência e às ONGs de ajuda humanitária. É estarrecedor ver Trump como presidente dos EUA se prestar a dar ouvidos, ser manipulado e ficar com conchavos com dois políticos brasileiros que tramam contra a própria nação.
Paulo Panossian, por e-mail
Coincidência
Pode ter sido mera coincidência, mas pegou muito mal para o jornal O Estado de S. Paulo - também conhecido como Estadão - ter demitido o fotógrafo que flagrou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, fazendo gesto obsceno para a plateia que o xingava. Ficou a impressão de que houve pressão para demitir o fotógrafo, que apenas estava no exercício da sua profissão.
Marco Wanderley, por e-mail
Transporte público caótico
A cidade do Recife é uma vergonha quando se trata de transporte público. A situação do metrô é terrível, completamente sucateado, sem investimentos do governo Federal e Estadual e, agora, resolvem promover a concessão, maneira bonita pra não dizer que privatizarão. Já os ônibus não ficam atrás. Mesmo morando na região Nordeste, onde o calor predomina na maior parte do ano, os veículos não possuem ar-condicionado, com raras exceções. Em São Paulo, os ônibus circulam com combustível sustentável (elétricos) e são climatizados. Bem que a Urbana-PE poderia exigir isso das empresas do Sistema de Transporte Publico de Passageiros da Regiao Metropolitana do Recife - STPP/RMR.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Cláudia Guerra, via redes sociais
Assaltos na Ponte de Ferro
Alô Polícia Militar de Pernambuco. Os assaltos só aumentam no final da tarde e durante a noite na Ponte de Ferro, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife. Os pedestres preferem andar mais e atravessar pela Ponte Duarte Coelho, que é mais iluminada e movimentada. Gostaria de pedir a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) para intensificar o policiamento no Centro da cidade, pois os trabalhadores já não aguentam mais ser vítimas da criminalidade.
Genival Paparazzi, por e-mail