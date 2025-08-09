Voz do Leitor, 09/08: Bueiro sem tampa coloca motoristas em perigo
A denúncia do leitor é na Rua General Artur Oscar, na esquina com esquina Rua Teles Júnior, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife
Bueiro sem tampa
Na Rua General Artur Oscar, na esquina com esquina Rua Teles Júnior, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, esse bueiro está sem tampa há algumas semanas. Peço que a Compesa possa realizar a devida reposição antes que alguém se acidente.
João Guilherme, por e-mail
Colégio Americano Batista
Apesar de ter custado milhões ao bolso dos contribuintes pernambucanos há mais de um ano, o antigo Colégio Americano Batista continua abandonado inexplicavelmente pelo governo Raquel Lyra. Por conta dessa morosidade - provavelmente porque a governante pouco delega poderes a seus secretários e/ou porque concentrou todas as licitações na desestruturada Secretaria de Administração -, os movimentos populares aproveitaram a deixa e invadiram o dito prédio. Aliás, essa invasão só veio a mostrar que a belíssima arquitetura e o que nela está contido está se esvaindo. Fica a pergunta: cadê a fiscalização do Tribunal de Contas e do Ministério Público?
Marco Wanderley, por e-mail
Túnel Felipe Camarão
É impressionante quanto as obras no Recife precisam de valores exorbitantes. O mais novo montante que será gasto é o de R$ 8 milhões que serão utilizados para a restauração do Túnel Felipe Camarão, localizado no bairro do Jordão, na Zona Sul da capital. Com todo esse dinheiro daria para construir um novo túnel e sem esses problemas crônicos de alagamento.
Augusto Teixeira, via redes sociais
Faixa de pedestre
Gostaria de solicitar a Prefeitura do Recife, através da CTTU, a implantação de faixa de pedestres em frente a Igreja Batista Missionária, no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte da capital. A solicitação em questão tem o objetivo de proporcionar aos pedestres em geral uma travessia mais segura, mas, principalmente, nos dias de cultos, haja vista que a igreja fica localizada em uma das vias mais movimentada da localidade. A referida igreja fica em frente à Praça Dona Regina.
André Ferreira, por e-mail
Arlindo Cruz
Um artista completo e ídolo de uma geração, Arlindo Cruz descansou nesta sexta-feira (8). Dono de dezenas de músicas lindas, Arlindo já vinha lutando contra as sequelas que teve após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Apesar do falecimento, suas músicas seguirão tocando os corações de todos os amantes de samba pela eternidade.
Bianca Lira, via redes sociais
Interferência americana
A nota da embaixada americana afirmando que está monitorando a situação no STF e criticando a atuação do ministro Alexandre de Moraes é um insulto e uma agressão a nossa soberania. Mais uma vez, os Estados Unidos se arvoram da posição de senhores e xerifes do mundo querendo impor sua vontade.
Sylvio Belém, por e-mail
Torcida do Santa Cruz
A torcida do Santa Cruz mais uma vez está demonstrando o porquê é a torcida mais apaixonada do Nordeste. Mesmo com o time na Série D, correndo o risco de encerrar o seu calendário de 2025 neste sábado (9), contra o Sergipe (venceu a partida de ida por 2x1), os tricolores já compraram mais de 35 mil ingressos para lotar a Arena de Pernambuco e ajudar o time a reverter o placar adverso para avançar de fase na competição.
Antônio Barbosa, por e-mail