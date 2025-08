Voz do Leitor 05.08: PCR finaliza obra mas impede direito de ir e vir da população

Clique aqui e escute a matéria

Não bastassem a demora e os transtornos gerados aos moradores de bairros da Zona Norte do Recife, como Nova Descoberta e Vasco da Gama, por conta de uma obra de grande porte na Avenida Norte, a Prefeitura do Recife, agora, mesmo tendo concluído o serviço, mantém fechado o cruzamento entre a rua Nova Descoberta e a Avenida Norte, impedindo o direito de ir e vir de milhares de moradores e seus veículos, inclusive o transporte público. Esclarecimento sobre o motivo não existem. Então, uso o espaço para cobrar resposta à Prefeitura do Recife

Maria das Neves, por e-mail

FALTA DE ILUMINAÇÃO

Gostaria de saber da Neoenergia o porquê de a rua João Tavares, no bairro de Penedo, em são Lourenço da Mata, ainda não conta com postes de iluminação pública, mesmo tendo sido asfaltada há 10 anos atrás. Seguimos com tudo escuro, mesmo numa área com várias casas.



Fábio Santana, por e-mail

PROTESTOS NAS VIAS

Não quero entrar no mérito do protesto realizado no dia 01 de agosto, na BR-101, contra abordagem da PM/PE, sou a favor de protestos pacíficos, desde que sejam realizados em local apropriado, sem prejudicar a população que tem o direito constitucional de ir e vir. São impedidos de realizarem consultas ou exames médicos, as ambulância não podem socorrer doentes, os motoristas de caminhões não podem entregar suas cargas e são grandes o prejuízos financeiros para o cidadão. O protesto teve inicio às 12h30 e só foi encerrado às 18h30, após ação do Corpo de Bombeiros para dispersão. Foram seis horas com o trânsito completamente parado, no sentido Goiana/Recife, sem as autoridades de segurança publica do estado de Pernambuco, tomarem alguma iniciativa para liberar o transito de uma importante rodovia, que liga o Norte ao Sul do Brasil. Quem vai ressarcir os prejuízos financeiros e morais dos proprietários de veículos? Solicito ao Ministério Publico, a PM e PRF a assinatura conjunta de um protocolo para atuarem em tais situações e garantir o direito dos usuários que pagam altos impostos. No caso do citado protesto eles deviam terem sido realizado em frente ao Quartel do Derby ou Palácio do Governo e não em uma rodovia.

Amaro Gomes da Silva, por e-mail

LAMA É ENDEREÇO NO RECIFE

Gostaria de cobrar da Prefeitura do Recife algo simples: o asfaltamento da rua Edgar Bezerra Lopes, na Cidade Universitária. É um trecho de poucos metros, com alguns imóveis residenciais, inclusive prédios, totalmente esquecido pelo poder público, embora haja conhecimento da situação. A rua vizinha e demais que adentram comunidades já foram asfaltadas (com a anuência de vereadores). Assim como as demais ruas, a Edgar Bezerra Lopes também precisa do serviço.

José Pedro, por e-mail

Empregos em baixa em junho



O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgou nesta segunda-feira, 04, que no último mês de junho foram criadas 166.661 vagas com carteira assinada. Com relação ao mesmo período de

2024, a queda foi de 19,6%, já que, foram criados 206.310 novos postos de trabalho. Talvez esse resultado de junho seja um sinal antecipado de recuo da atividade econômica previsto pelos especialistas para o segundo semestre deste ano. Que pode se acentuar com o tarifaço insano de Donald Trump, de 50% sobre nossas exportações para os EUA. Porém, no primeiro semestre de 2025, foram criados 1.222.591 empregos com

carteira assinada, menor que as 1.311.751 vagas, no mesmo período de 2024. Já os setores que mais criaram empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2025, foram: serviços (643 mil) indústria (229,9 mil)

construção (159,4 mil) e agropecuária (99,9 mil).



Paulo Panossian, por e-mail