Voz do Leitor, 03/08: Enorme buraco na BR-101 Sul

A denúncia do leitor da coluna é nas proximidades da fábrica da Vitarella, Km 84, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes

Enorme buraco na BR-101 Sul

Gostaria de solicitar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e demais órgãos responsáveis para que tapem essa enorme cratera localizada na BR-101 Sul, nas proximidades da fábrica da Vitarella, Km 84, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Muitos motoristas que transitam pelo local diariamente relatam o perigo. Tanto que chegaram a colocar um pneu para sinalizar e impedir que outros motoristas caiam nele e se acidentem. Espero que uma equipe responsável possa vistoriar o local e resolver esse problema.

Fábio Neto, por e-mail

Rua sem calçamento no Cordeiro

Até quando seremos ignorados, prefeito João Campos? Moradores da Rua Desembargador Francisco Luiz, no bairro do Cordeiro, vêm há anos solicitando o calçamento da via. No dia 15 de janeiro de 2025, enviei um e-mail à Autarquia de Urbanização do Recife (URB) em busca de informações sobre como proceder para solicitar a obra. Em 13 de fevereiro, recebi como resposta que meu pedido foi encaminhado à Diretoria de Obras. Desde então, silêncio absoluto. Enquanto isso, ruas próximas, menores, e, aparentemente, com custo menor, estão sendo calçadas. Qual o critério adotado? Pagamos nossos impostos como qualquer cidadão e merecemos o mesmo tratamento. Tentamos contato com um vereador da base aliada, que se afastou ao ver que os moradores não estavam dispostos a bajulações, mas sim a cobrar o que é de direito. Perguntamos diretamente ao prefeito João Campos: a quem devemos recorrer para sermos ouvidos? A quem interessa ignorar uma comunidade inteira? Não pedimos favores, exigimos respeito e resposta.

João Victor, por e-mail

Destinação social

Até hoje quero saber da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes o que será feito no prédio da antiga Escola Parque do Recife, no bairro de Massanagana. A edificação foi desapropriada e comprada com meu suado IPTU e, até hoje, o local que poderia ser uma escola em tempo integral, uma creche, ou até mesmo a policlínica que falta na regional das praias, é o retrato do abandono. Fica o registro e o apelo ao prefeito Luiz Medeiros para fazer valer cada centavo gasto de nossos impostos municipais.

Fábio Júnior, por e-mail

Posicionamento perigoso para a pátria

Que vergonha o país ter um partido político que nem bandeira tem e usa a bandeira do Brasil para representá-los. Uns traidores que chegam ao ponto de colocarem a própria cria para fora do partido, por ele criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ter aplicado a Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Isso tudo é para defender o ex-presidente condenado e sua família. Pelo visto, o lema de campanha de Bolsonaro "Deus, pátria e família", na verdade, é a pátria dos Estados Unidos, a quem ele tanto venera, e tudo apenas para a família dele.

Paulo de Luna, por e-mail