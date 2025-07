Voz do Leitor, 23/07: Poste inclinado e com risco de queda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor da coluna é na esquina das Ruas da Estrela com a Astronauta Neil Armstrong, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife

Poste inclinado e com risco de queda

Alô, Neoenergia. Esse poste de energia localizado na esquina das Ruas da Estrela com a Astronauta Neil Armstrong, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, está bastante inclinado e corre sério risco de tombar. O local é de grande fluxo de pedestres, aumentando o perigo de atingir as pessoas que por ali passam. Peço a Neoenergia que mande uma equipe ao local para avaliar a situação e realizar a necessária substituição do poste.

Frederico Carvalho, por e-mail

Incêndios no Grande Recife

Toda semana agora é isso. Esse ano estão ocorrendo muitos incêndios. Falta de manutenção, sobrecarga de energia e os incêndios acabando com o resto do comércio do centro. O último aconteceu no domingo (20), no bairro da Boa Vista, na região central do Recife. O centro da capital pernambucana está acabado, parece uma cidade fantasma. Com esses incêndios, então, a sensação de abandono só aumenta.



Marcos Barbosa, por e-mail



Taxação americana



Começam as reações de empresas americanas contra o tarifaço insano de Trump, que decide aplicar 50% sobre produtos brasileiros exportados para os EUA. E essa reação vem de dois importantes grupos do setor alimentício, e grandes importadores de suco de laranja do Brasil, como a Johanna Foods, e a Johanna Beverage Company, que recorrem a Corte Comercial Internacional dos EUA. Essas empresas alegam que se Trump não revogar essa taxação ilegal contra o Brasil, sofrerão prejuízos inestimáveis e, inevitavelmente, haverá demissão em massa. Além disso, o consumidor terá de arcar com os custos maiores do produto, entre 20% a 25. Se o governo brasileiro souber negociar esse contencioso com membros da Casa Branca, certamente essa ação das citadas empresas americanas ajudará também o Brasil.



Paulo Panossian, por e-mail



Guerra de Pirro



O atual entrave diplomático entre o Brasil e os EUA remete a mitológica interpretação da Guerra de Pirro - termo que hoje é utilizado para descrever uma vitória com efeitos prejudiciais ao vencedor. Espero que a diplomacia se sobressaia para o bem das nações e de seus povos.



Fausto Jader, por e-mail



País livre e soberano



Somos um País soberano e livre , com os três poderes funcionando com independência e harmonia. A tentativa de ingerência de Trump no nosso poder judiciário, a pretexto de defender o ex-presidente , é inaceitável e absurda. Mr. Donald Trump, cuide de seu quintal.



Sylvio Belém, por e-mail