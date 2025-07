Voz do Leitor, 20/07: Moradias irregulares no centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor da coluna está sendo instalada na calçada do beco do Marroquim, no bairro de Santo Antônio, na região central da capital

Moradias irregulares no centro do Recife

Está surgindo um novo 'conjunto habitacional' no Recife, ele fica na calçada do beco do Marroquim, no bairro de Santo Antônio, na região central da capital. Este novo habitacional, na verdade invasão irregular, está atrapalhando os pedestres e o trânsito. Além disso, começou a surgir uma numerosa quantidade de pessoas consumindo drogas e fazendo suas necessidades fisiológicas, com isso, a calçada, que está em péssima conservação, fica cheia de dejetos. O pedestre é obrigado a dividir a rua com os automóveis... Isso tudo em uma rua bastante estratégica, tanto para o trânsito, como para os pedestres se locomoverem no bairro de Santo Antônio.

Roberto Antônio, por e-mail

Assaltos em Casa Forte

A violência no Recife está cada dia pior e os bandidos cada vez mais ousados. Não importa o horário ou a movimentação no local. Mesmo sendo considerado um bairro nobre da Zona Norte da capital, Casa Forte vem sendo alvo constante de assaltantes. Na última semana, no mesmo dia, tivemos dois relatos de ação criminosa nas imediações da Igreja de Casa Forte. A sensação por parte da população é de total insegurança, pois não se vê policiamento nas ruas, seja no bairro que for. A cidade está tomada pelo crime à mão armada e os políticos não fazem nada.

Joaquim Fontes, por e-mail

Aumento de deputados federais negado

Venho aqui deixar meu agradecimento ao presidente da República, que fez a vontade de mais da metade do povo brasileiro e vetou o proposta do Congresso Nacional ao não aprovar o aumento do número de deputados federais; que, não achando pouco os gastos que o País tem com eles, queriam aumentar ainda mais o número de parlamentares. Dinheiro para melhorar a condição de vida da população eles não têm, mas para seus pares, não falta dinheiro.

Paulo de Luna, por e-mail

Congresso inimigo do povo

O veto do presidente Lula ao projeto que aumenta o número de deputados federais tem o apoio da grande maioria da população. Porém, a reação da Congresso, com ameaças e votação de pauta bomba, confirma o título do Congresso de inimigo do povo.

Sylvio Belém, por e-mail

Bolsonaro de tornozeleira eletrônica

Entre outros crimes praticados por Jair Bolsonaro, como estratégia de golpe de Estado, também constava que a quadrilha instalada dentro de seu governo estava até preparada para matar o ministro Alexandre de Moraes e ainda impedir a posse dos recém-eleitos em outubro de 2022, que também seriam fuzilados, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. E, em função de possível fuga, a operação realizada na última sexta-feira (18), pela Polícia Federal, de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro, foram encontrados US$ 14 mil, um pen drive escondido no banheiro e uma cópia de ação contra Moraes. E, ao final das buscas, a PF colocou a uma tornozeleira e ainda determinou a sua proibição de utilizar as redes sociais e de falar com o seu foragido filho, Eduardo Bolsonaro. Agora só lhe resta aguardar, já que dentro de poucas semanas saberá qual será o tamanho de sua condenação, com pena que pode chegar a 43 anos de prisão.

Paulo Panossian, por e-mail

Limpeza urbana em Jaboatão

É com uma felicidade imensa que escrevo neste espaço do JC para agradecer a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, que na última quinta-feira (17), realizou a limpeza e capinação dos jardins do prédio do antigo Dorisol, no bairro de Piedade. Há diversos logradouros em nosso município que mais parecem verdadeiras matas, de tanta vegetação; porém, penso que este passo que o órgão municipal está dando possa ser o primeiro de muitos voltados a dar um destino social àquela edificação, que há muito tempo deixou sua função como equipamento turístico.

Fábio Júnior, por e-mail