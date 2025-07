Voz do Leitor, 19/07: Poluição visual na Região Metropolitana do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Poluição visual na Região Metropolitana do Recife

Centenas de postes no Recife e na Região Metropolitana estão sendo pichados, diariamente, com ofertas de empréstimos com juros no cartão de crédito - o que por si só já é algo ilegal. Sempre me deparo com pessoas colando nos postes e até nos abrigos de passageiros de ônibus, como essa localizada no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital. Será que as autoridades não estão vendo isso? E se estão, por que nada fazem?

Kléber Barros, por e-mail

Insegurança pública

Gostaria de perguntar aos senhores ministro da Justiça e Segurança Pública, senhora governadora de Pernambuco, senhor prefeito do Recife: aonde os senhores estão que não estão vendo a enorme violência que vivemos? Nós, pagadores de altos impostos, estamos vivendo assustados e sendo atacados por bandidos em todos os lugares que passamos. Seria interessante que os senhores dessem o “ar da graça” e fizessem o mínimo que seus cargos lhes obrigam, que seria garantir a segurança pública para a população.

Luiz Peregrino, por e-mail

Cidade das Chaminés

Gostaria de sugerir a Prefeitura do Paulista a implantação de placas de bem-vindos nos limites da cidade com outros municípios da nossa Região Metropolitana, com a seguinte frase: 'Bem-vindo a Paulista! Cidade das chaminés'. Uma referência a quantidade de chaminés que temos na nossa cidade, as quais fazem parte da história do município.

André José, por e-mail

Justiça

Com o parecer da Procuradoria-Geral da República, mais uma etapa do caminho da justiça é percorrido no sentido de apurar e punir os responsáveis pela tentativa de golpear nossa democracia. Agora, com Bolsonaro com tornozeleira eletrônica, esperemos o julgamento e que a sentença sirva de exemplo para que tais práticas não se repitam contra o estado democrático de direito.

Sylvio Belém,por e-mail

Futura SAF do Santa Cruz

É simplesmente inacreditável o que está acontecendo com o Santa Cruz atualmente. Quando tudo estava correndo às mil maravilhas para a concretização da SAF do Tricolor do Arruda, eis que aparece gente para colocar dificuldades nessa negociação, questionando a cessão do Arruda para os donos da SAF como garantia do negócio. Ora, sabemos muito bem que esse estádio vem sofrendo uma deterioração nas suas estruturas, e o Santa Cruz não têm recursos nem para fazer qualquer recuperação, tanto que passou um bom tempo com muitas áreas interditadas. O mais grave é que por conta dessas atitudes anti-SAF, dois dos maiores investidores simplesmente já caíram fora, e não duvido nada que o terceiro, se continuar com esses imbróglios provocados por poucos, mas com grande repercussão negativa para o clube, também não fique; e o Santa Cruz Futebol Clube vai continuar penando financeiramente e pondo em risco o seu futuro. E não duvido que tudo isso esteja repercutindo no elenco e nos seus principais jogadores, pois a queda técnica do time na Série D é gritante.

Marco Wanderley, por e-mail