Voz do Leitor, 16/07: Falta d'água há meses

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia do leitor é na Rua 92, no bairro de Maranguape l, no município do Paulista, que cobra providência da Compesa para regularizar abastecimento

Clique aqui e escute a matéria

Falta d'água há meses

Alô, Compesa. Aqui na Rua 92, no bairro de Maranguape l, no município do Paulista, há três meses que não temos água nas torneiras... Nem na torneira de jardim. Agora, ironicamente, mesmo sem água, a conta chega sempre o mesmo valor R$120,00. Isso é um absurdo... Pagar por uma coisa que não recebo. Somos obrigados a pagar por algo que não consumimos. Peço que a Compesa verifique o que está acontecendo e regularize o abastecimento de água.

Henrique Lotto, por e-mail

Falta d'água há meses - HENRIQUE LOTTO / VOZ DO LEITOR

Ausência de banheiros públicos na orla de Jaboatão

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes anunciou investimentos na orla da cidade para a implementação de mais de 300 novos pontos de iluminação, wi-fi público e equipamentos de lazer... Melhorias que são bem-vindas. Porém, acredito que essa orla precisa urgentemente de um banheiro público, pois ela só tem um banheiro químico, que eu nunca usei, mas aparenta não ser muito limpo. A construção de banheiros públicos nas praias deveria ser uma prioridade da gestão municipal.

Ricardo Nunes, via redes sociais

Avenida Presidente Kennedy

É assustador o estado de conservação da Avenida Presidente Kennedy, na cidade de Olinda. A Prefeitura precisa ter respeito com o contribuinte... Pagamos tributos, então, o mínimo que um gestor público pode oferecer são as avenidas em perfeito estado de conservação, a fim de melhorar a mobilidade urbana. Faça alguma coisa, prefeita Mirella Almeida.

Valter Rocha, por e-mail

Buracos em Olinda

A minha querida e atuante governadora, Raquel Lyra, levou a tiracolo a prefeita de Olinda, Mirella Almeida, para a abertura da Fenearte. Se elas não foram para o Centro de Convenções de helicóptero, os veículos que as transportaram devem ter caído nos inúmeros buracos dessa cidade patrimônio da humanidade. Uma vergonha.

Cláudio de Melo, por e-mail

Iminente rebaixamento do Sport

Depois da derrota para o Juventude, na última segunda-feira (14), para mim, a situação do Sport é irreversível. Infelizmente, agora, é hora de planejar 2026 e aceitar o iminente rebaixamento à Série B. Pensar os atletas que vão permanecer no clube no próximo ano, já começar a fazer acordos para liberar os atletas mais caros do elenco, e iniciar a próxima temporada com as contas em dia para não sofrer financeiramente e encontrar dificuldades na busca pelo acesso em 2026. O trabalho é cair, mas administrativa e financeiramente organizado

Lucas Holanda, por e-mail