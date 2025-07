Voz do Leitor, 15/07: Construções irregulares e aumento de dependentes químicos na Avenida Norte

Clique aqui e escute a matéria

Construções irregulares e aumento de dependentes químicos na Avenida Norte

Depois que a unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Avenida Norte, no bairro de Santo Amaro, foi desativado, o local virou um ponto de dependentes químicos e de construções irregulares de moradia. Todas as vezes que o ônibus para nessa parada, já fico com medo, pois costumeiramente sobem alguns usuários de drogas e já ouvi relatos de amigas sobre assaltos nessa região. E, como sempre, as vítimas acabam sendo as mulheres que ficam sentadas do meio para trás do ônibus, pois eles furtam bolsas e celulares e já descem na parada seguinte. Peço que a Polícia Militar de Pernambuco e que a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) do Estado possam atuar nessa situação. Além da questão da segurança pública, é triste ver tantas pessoas em situação de vulnerabilidade e de dependência química.

Fernanda Saraiva, via redes sociais

Feneart

Tive a oportunidade de comparecer à Feneart no último sábado (12) e, como sempre, um sucesso total e vários estandes com produtos maravilhosos. É bem verdade que tinha uma enorme quantidade de gente disputando os pequenos espaços entre os corredores, mas a organização estava muito boa, com seguranças particulares, funcionários fardados orientando e passando informações precisas aos visitantes, tudo de uma maneira muito profissional. Porém, deixo duas ressalvas para futuras melhorias: uma é em relação à climatização do pavilhão... É necessário, urgentemente, melhorar a temperatura dos condicionares de ar, pois o calor estava enorme lá dentro, mesmo com um dia chuvoso; e outra é em relação à iluminação do estacionamento... Tive de deixar o carro a uns 200 metros da entrada principal da Feneart, numa área lateral do antigo Mirabilândia, e estava uma escuridão total. Por mais que tivesse segurança privada no local, a sensação de insegurança era enorme, principalmente com três idosas no carro.

Solange Rodrigues, por e-mail

Procape

Alô, governadora Raquel Lyra. A sua gestão tem tudo para ficar na história de Pernambuco, entretanto, é necessário agilidade nas obras de expansão do Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (PROCAPE). Os pernambucanos precisam de uma saúde pública que ofereça um atendimento mais amplo e qualificado.

Valter Rocha, por e-mail

Iluminação de led

É notório que nos últimos meses a Prefeitura do Recife vem implantando na cidade vários pontos de iluminação de led. Porém, ao passarmos por alguns bairros, entre eles os da Zona Norte, podemos observar que muitos desses pontos estão apagados, o que caracteriza a falta de manutenção por parte da gestão municipal ou não ligamento desses pontos, o que concluímos que a implantação dos mesmos não têm cumprido o seu real objetivo de termos uma cidade mais iluminada.

André José, por e-mail

Discurso de ódio nas redes sociais

A que ponto nós chegamos com os discursos de ódio nas redes sociais. Agora, a vítima foi uma criança de apenas 5 anos, filha de Roberto Justus, que foi atacada por apenas publicar uma foto com uma bolsa de grife que ganhou. Infelizmente, isso não é um caso isolado. Basta ver as campanhas feitas jogando ricos contra pobres, nós contra eles, direita contra e esquerda, e vice-versa. Precisamos urgentemente apaziguar os ânimos dos brasileiros e, aí sim, fazer uma campanha maciça contra esses discursos de ódio, que só tem levado o país a um radicalismo cada vez mais extremo.

Marco Wanderley, por e-mail

Taxação

A absurda taxação de 50% imposta ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a pedido de Bolsonaro, através de seu filho Eduardo, começa a ter efeitos negativos. Até quando essa gente vai continuar a trabalhar contra seu País? Como se não bastasse essa família, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se expôs ao ridículo ao propor que o STF devolvesse o passaporte de Bolsonaro para que ele fosse aos Estados Unidos negociar a suspensão da absurda taxação de 50% imposta ao Brasil. Pelo visto essa gente não tem limites.

Sylvio Belém, por e-mail