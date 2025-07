Voz do Leitor, 11/07: Obra entregue incompleta na Boa Vista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia é na Rua Gonçalves Maia, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife. Ele cobra a melhora do asfalto e sinalização horizontal

Obra entregue incompleta na Boa Vista

Tendo passado por uma grande obra para adequação da sua rede de galerias pluviais, obra essa que durou quase ou mais de um ano, causando extensos transtornos na localidade; a Rua Gonçalves Maia, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife, foi recentemente devolvida ao fluxo de veículos. Porém, com um asfalto péssimo, desnivelado e com muitas ondulações, além de não haver sinalização horizontal, inclusive, no trecho de mão dupla. Os serviços públicos devem ser prestados com a devida qualidade devida, de modo que se prestem adequadamente aos fins devidos. Peço que a Emlurb e a CTTU concluam os serviços antes que haja algum tipo de acidente de trânsito.

Rui Alencar, por e-mail

Colégio Americano Batista

Em fevereiro de 2023, o governo de Pernambuco declarou a área do Colégio Americano Batista de interesse público, sustando assim a aquisição da mesma pela iniciativa privada, através de leilão. Pois bem, estou impressionado como nossa população é desinteressada nas ações públicas; pois, até a presente data, a única coisa que evoluiu por lá foi o abandono. Será que vem aí um novo Liceu, Raquel Lyra?

Frederico Oliveira, por e-mail

Atrações do Festival de Inverno de Garanhuns

Observando as atrações e os cachês pagos com recursos públicos, é surpreendente a contratação de "artistas" para se apresentar no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) que nada acrescentam em cultura. Suas "músicas" não têm letra, poesia, melodia, etc. Pelo contrário, fazem apologia às drogas, álcool e menosprezam as mulheres. O FIG perdeu e muito sua essência cultural.

Fausto Jader, por e-mail

Falsos patriotas

O ataque proferido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra nossa economia e soberania, taxando nossos produtos em 50%, foi sugerido pelo ex-presidente da República e seus filhos, em face de razões políticas. O presidente Lula deu uma resposta forte e veemente... Resta aguardar, agora, para ver quais novas medidas os vira-latas da extrema direita, que se dizem "patriotas", vão tentar contra seu próprio país.

Sylvio Belém, por e-mail

Buraco em calçada na Jaqueira

Alô, Emlurb. Peço que enviem uma equipe para consertar esse buraco junto ao poste na calçada do restaurante Picanha do Futuro, localizada na Rua do Futuro, no bairro da Jaqueira, na Zona Norte de Pernambuco. Como se trata de um lugar movimentado, principalmente nos finais de semana, quando as pessoas vão ao Parque da Jaqueira, peço que resolvam o quanto antes para que não ocorra um acidente com os pedestres ou que o referido poste seja prejudicado.

Izabel Wanderley, por e-mail

Resposta da Compesa

Em esclarecimento ao registro do leitor Rafael Batista, a Compesa informa que não há vazamento na rede de abastecimento de água na Avenida Santos Dumont, em frente ao número 300, bairro dos Aflitos. Uma equipe esteve na manhã desta quinta-feira (10) no local indicado e não foi encontrado o vazamento. Na verdade, a água que o leitor observou na rua é decorrente do escoamento do subsolo de um prédio.

Assessoria de Imprensa