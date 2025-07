Voz do Leitor, 08/07: Assaltos e insegurança na Praça de Casa Forte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Assaltos e insegurança na Praça de Casa Forte

Alô, Polícia Militar de Pernambuco/ Secretaria de Defesa Social. Os moradores e frequentadores da Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, vivem em estado de alerta e medo. Diariamente, a partir das 5h30, um homem em uma moto azul tem praticado assaltos contra pessoas que caminham ou correm na região. Há também relatos de tentativas de arrombamento na padaria próxima à Igreja de Casa Forte. Na semana passada, o suspeito passou a agir também no fim da tarde, por volta das 18h, ampliando o horário dos ataques. Enquanto isso, a presença da Polícia Militar tem sido ineficaz. Os agentes, muitas vezes, são vistos distraídos no celular, sem tomar providências diante das denúncias. A comunidade pergunta: até quando permaneceremos vulneráveis, à mercê da criminalidade?

Inácio Feitosa, por e-mail

Abandono de animal

Um desalmado levou o seu cão dentro do porta malas do carro e o soltou em frente da Escola Ana Maria, no bairro de Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho. Deveria ser punido pela justiça dos homens e pela de Deus. O cão ficou chorando e querendo entrar desesperadamente em outros carros que estavam estacionados por lá. Tamanha crueldade não se faz com ninguém, muito menos com seres inocentes. Se não pode criar, não adquira. Abandono de animal é crime previsto na Lei contra Crimes Ambientais.

Cláudio de Melo, por e-mail

Lagoa Olho D'Água abandonada

Faço um apelo desesperado ao Secretário Estadual do Meio Ambiente, Daniel Coelho, para utilizar os recursos do F.E.M.A (Fundo Estadual do Meio Ambiente) e todos os recursos que estiverem ao seu alcance para a revitalização da Lagoa Olho D'água em Jaboatão dos Guararapes. Com a chegada do novo secretário, reacende a esperança de dias melhores para a maior lagoa em área urbana do Brasil. Todos os anos a Prefeitura de Jaboatão vem com o discurso que não tem as verbas necessárias para executar a dragagem e as melhorias necessárias para devolver este equipamento de lazer, pesca e turismo aos pernambucanos. Aproveito também e peço a bancada pernambucana no Congresso Nacional que destinem emendas parlamentares para assegurar a construção de um grande projeto que envolva a Lagoa Olho D'Água e seu entorno.

Fábio Júnior, por e-mail

Obras no calçadão de Boa Viagem provoca trânsito caótico

Mandamos reclamação contra o Detran-PE, essa repartição inoperante, que nunca teve a consideração de responder ao leitor. Enfrentamos diariamente um trânsito super lento entre o Hospital da Aeronáutica até a altura do Parque Dona Lindu, devido a construção no calçadão. Já passei duas horas nesse percurso e acredito que o Detran-PE deveria organizar o trânsito do local ou delegar a função a outro órgão competente. É pura omissão dessa autarquia. Entretanto, na hora de cobrar IPVA e aplicar multas, são bem eficientes.

Petrúcio Guimarães, por e-mail

Torcida pelo Fluminense

Irei torcer bastante para que o Fluminense consiga surpreender o mundo e eliminar o Chelsea e avançar à final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Sei que é difícil, diante da qualidade dos jogadores do time inglês, além de um plantel mais robusto, mas não é impossível. O técnico Renato Gaúcho já mostrou que está estudando bastante os seus adversários e vem conseguindo elaborar estratégias eficazes para sair de campo com a vitória - a Internazionale de Milão que o diga. Mesmo que não seja campeão, pela trajetória ao longo da competição, chegar à final será um título para o Fluminense.

Lucas Holanda, por e-mail