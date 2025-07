Voz do Leitor, 04/07: Trânsito caótico no Recife

Denúncia do leitor é na Av. José Rufino, no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife, que cobra da CTTU o envio de agentes para organizar o trânsito

Trânsito caótico no Recife

Quem passa pela Avenida José Rufino, no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife, especialmente nos horários de pico, já sabe o que vai enfrentar: um verdadeiro caos no trânsito. Engarrafamento, buzina, estresse e perda de tempo viraram rotina para milhares de recifenses que dependem dessa via todos os dias. A CTTU poderia enviar agentes para orientar o trânsito. Além disso, a Prefeitura do Recife também precisa concluir a obra que iniciou e até agora não foi finalizada. Não é a toa que Recife tem o pior trânsito do Brasil.

Valdir Pedro, por e-mail

Trânsito caótico no Recife - VALDIR PEDRO / VOZ DO LEITOR

Dinheiro não reinvestido no Estado

Vi a informação do governo de Pernambuco informando que o São João desse ano injetou R$ 1,1 bilhão no estado. Como assim? Essa conta não fecha. Mesmo com todo esse dinheiro, o estado segue como um dos líderes em desigualdade, desemprego e violência no Brasil. Isso sem falar na dinheirama que entrou também no Carnaval. Além de esse dinheiro não melhorar a condição de vida dos pernambucanos - com investimento em saúde, educação e segurança -, também não há nenhum investimento na nossa cultura. Museus, teatros e inúmeros pontos turísticos no Recife e em Pernambuco seguem destruídos e nos proporcionando vergonha, principalmente quando comparamos com os estados vizinhos.

Marco Antônio, via redes sociais

Aprovados no concurso do Reciprev não foram chamados

Gostaria de denunciar o descaso da Prefeitura do Recife em relação ao último concurso do Reciprev (Ampass). Atualmente, o órgão não conta com quadro próprio de servidores, trabalhando apenas funcionários cedidos e terceirizados, mesmo com uma lei que regulamenta sobre os servidores efetivos. O concurso foi realizado no começo do ano de 2024, contando com 15 vagas imediatas, mais quadro de reserva. Em entrevista, o presidente da autarquia mencionou a necessidade de compor o quadro para se adequar as normas impostas do TCE, e que o chamamento seria feito assim que houvesse a homologação do certame. Em abril deste ano fez um ano da homologação e nada de nomeações. A suspeita é que o concurso foi apenas para cumprir tabela e todos os aprovados têm receio de não serem convocados, inclusive os que estão dentro das vagas imediatas, por conta do péssimo histórico da Prefeitura - vide o concurso dos professores e da área da saúde. É assim que o prefeito João Campos trata os servidores, com desrespeito.

Gabriela Caldeira, por e-mail

Cartão Hipercard

Eu fui pego de surpresa com a notícia de que os cartões da bandeira Hipercard estariam sendo cancelados no dia 30/06. No dia 01/07 liguei para o Banco Itaú, detentor dessa bandeira, mas ele não dispõe de atendente físico, numa total falta de respeito com os clientes. Falei com o meu advogado para entrar com uma ação na justiça, cobrando o meu direito de usar esse cartão até a data de vencimento impressa nele; porém, antes disso, consegui fazer uma compra com o mesmo. De onde partiu esse equívoco?



Cláudio de Melo, por e-mail

Recife mal planejado e gestores despreocupados

O leitor Fernando Marinho firmou um pensamento perfeito para esses tempos de falência total do Recife: a cidade do Recife foi mal planejada. A quem reclamar quando os órgãos fiscalizadores da gestão pública afirmam que só agem se forem provocados, mas esses mesmos órgãos são habitados, em sua maioria, pelos familiares dos tais gestores públicos? Se chegarmos na Câmara Municipal com os três livros que fazem a tríade da Administração Municipal: a Lei Orgânica do Município, o Código de Administração Financeira e o Plano Diretor da Cidade, seremos expulsos pelos vereadores, pois só estão preocupados com os próximos eventos festivos. Sintetizando, o Recife é o retrato ampliado de alguns estados e da União - a um passo da falência.

Edjailson Xavier, por e-mail