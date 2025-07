Voz do Leitor, 03/07: Morosidade na recuperação da Ponte Giratória

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leitor da coluna cobra celeridade da Prefeitura do Recife para finalizar as obras da Ponte 12 de Setembro, que já duram mais de dois anos

Morosidade na recuperação da Ponte Giratória



É muito descaso dos gestores da Prefeitura do Recife e da empresa privada que estão à frente da reforma da Ponte 12 de Setembro, mais conhecida como Ponte Giratória, que dá acesso ao bairro do Recife Antigo. Não justifica tanta demora e morosidade na recuperação da ponte, que já dura mais de dois anos. As empresas privadas executoras das obras, por todo o Recife, estipulam prazos e, como sempre, não cumprem. Sendo que o mais agravante são os gestores da Prefeitura do Recife terem cumplicidade com o descaso dessas empresas. Ambas não estão nem um pouco preocupadas em finalizar a obra.



Augusto César, por e-mail

Ausência de banheiros públicos na nova Beira Rio

Gostaria de manifestar nesta importante coluna o meu descontentamento com a Prefeitura do Recife. Tanto na Beira Rio nova, quanto na antiga, as pessoas que praticam esses locais públicos - seja para passear ou praticar atividade física - não têm à disposição nenhum banheiro público para utilizar. Não adianta investir nesses novos equipamentos de lazer e não oferecer algo que é essencial para quem frequenta esses lugares. Cadê os banheiros, prefeito João Campos?

Alberto Belisário, por e-mail

Eleitor consciente precisa cobrar

Que os políticos têm culpa pelos constantes alagamentos nos municípios de Pernambuco, isso é indiscutível. Infelizmente, no plano de governança desses prefeitos, saneamento básico e limpeza de canais e galerias pluviais não são prioridades, agravando o cenário caótico nas ruas em dias de chuvas. Porém, há de se concordar que a população pernambucana - em grande parte - também contribui negativamente ao jogar lixo no chão e descartar todo e qualquer tipo de sujeira em locais proibidos. Isso acaba entupindo galerias e bueiros, impedindo a água de escoar. Enquanto a população não se conscientizar sobre o seu papel em sociedade, nada mudará. Por isso que os políticos brasileiros preferem eleitores leigos, pois os problemas básicos seguirão acontecendo e eles seguirão sendo eleitos com a falsa promessa de solucionar os problemas da cidade ou estado. Eleitor consciente, é eleitor que sabe o seu papel, que não se deixa enganar e sabe em quem votar.

Carolina Reis, por e-mail

Racismo judicial

É um absurdo Sarí Corte Real responder em liberdade. Infelizmente, o sistema judiciário brasileiro segue protegendo os privilegiados socioeconomicamente e ignora por completo a dor dos invisíveis. Gostaria de saber se esse fato tivesse ocorrido de forma contrária, com Mirtes Renata (mãe do menino Miguel) negligenciando os cuidados do filho de Sarí, culminando na morte de uma criança. Será que a justiça permitiria que Mirtes recorresse em liberdade? Claro que não.

Fernanda Silva, via redes sociais

Renato Gaúcho brilha no Mundial de Clubes

Uma coisa que estou gostando bastante nessa Copa do Mundo de Clubes da Fifa é que Renato Gaúcho está calando a boa de muita gente que defendia de olhos fechados os técnicos estrangeiros. O treinador do Fluminense é um dos grandes destaques do time nessa competição, com estratégias de jogo eficientes e mostrando que conhece muito de futebol, mesmo não falando "tatiquês" nas coletivas de imprensa, para se gabar e dizer que entende. Isso ele mostra na área técnica, comandando os seus atletas. O Fluminense venceu a Internazionale de Milão, da Itália, e mereceu vencer o Borussia Dortmund, da Alemanha, mas ficou no empate logo na estreia do campeonato. Torço que o time carioca vença o Al Hilal e avance às semifinais.

Pedro Alves, por e-mail