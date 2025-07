Voz do Leitor, 02/07: Cruzamento perigoso na Imbiribeira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor da coluna é no cruzamento da Rua Joaquim Bandeira com a Avenida Sul, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife

Cruzamento perigoso na Imbiribeira

Toda semana acontece acidente no cruzamento da Rua Joaquim Bandeira com a Avenida Sul, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da Recife. E o que é mais preocupante: sempre com vítimas. Não existe nenhum tipo de sinalização nos dois lados. Tenho cobrado da ouvidoria da Prefeitura do Recife desde o ano passado, mas, pelo visto, não estão dando importância. Eis os protocolos já registrados: 202439134 e 202512252. Esse acidente registrado na imagem aconteceu na noite do último sábado, 28 de junho, com uma motocicleta colidindo com um ônibus. Faça alguma coisa, CTTU/ Prefeitura do Recife.

Kléber Barros, por e-mail

Infrações de trânsito na Estrada da Batalha

Faço o mais veemente apelo ao Governo do Estado de Pernambuco para resolver o congestionamento crônico e cruel que complica a vida do jaboatonense que precisa trafegar pela Estrada da Batalha, em Prazeres. Nas rotatórias debaixo do viaduto Geraldo Melo, a sinalização é precária e por isso motoristas mal educados fazem das faixas de rolamento estacionamento permanente e local de carga e descarga. Em todos os horários, os abusos acontecem sob o olhar complacente de quem deveria melhorar a vida do condutor e da população em geral que amarga horas em pé em ônibus lotados que utilizam a saturada via. Temos vários órgãos estaduais arrecadadores de multas e taxas e não temos a presença destes quando mais se precisa deles. Atenção BPRV, BPTRAN, D.E.R, Detran e quem mais puder ajudar: socorro.

Fábio Júnior, por e-mail

Congresso Nacional contra o povo

O Congresso Nacional, infelizmente, não se emenda. Além de improdutivo e se furtar a legislar temas importantes para nação, acaba também ocupando desnecessariamente o tempo precioso da agenda do Supremo Tribunal Federal (STF). Como por exemplo sobre essa insistência de estarrecer continuar utilizando os valores das emendas parlamentares sem transparência alguma. Como se o contribuinte não merecesse ser informado sobre a utilização e o destino dos mais de R$ 50 bilhões dessas emendas. A manifestação do ministro do STF, Flávio Dino, foi correta ao alertas que rigor fiscal é uma exigência constitucional. Mas, pelo jeito, o parlamento, ao demonstrar desrespeitar a nossa constituição, infelizmente planejam utilizar esses bilionários recursos em benefícios próprios... Como já estão sendo investigados muitos políticos pelo País.

Paulo Panossian, por e-mail

Recife, cidade mal planejada

É triste constatar no dia a dia que a cidade do Recife foi completamente mal planejada e que não respeita nenhum critério de urbanístico, enquanto que nas demais capitais do Nordeste adotaram com rigor um planejamento urbano e, hoje em dia, colhem os frutos. Os políticos permitiram esse crescimento desordenado e sem nenhum estudo para balizar, deixando a nossa cidade com uma arquitetura hostil e que impacta diretamente no meio ambiente. Como, por exemplo, os enormes prédios construídos na Avenida Boa Viagem e na Rua dos Navegantes, na Zona Sul da capital, que prejudicam substancialmente na circulação do vento devido a esses bloqueios de concreto, deixando a cidade ainda mais quente e abafada. Enquanto que em João Pessoa, Natal, Maceió e Fortaleza... Essas construções altas próximas do mar são proibidas. E o que falar do nosso trânsito? O pior do Brasil. Pelo visto, não há uma área de inteligência de tráfego na Prefeitura do Recife.

Fernando Marinho, por e-mail

Fluminense e Palmeiras nas quartas de final

É de aplaudir o feito do Fluminense diante do atual vice-campeão da Champions League, Internazionale, de Milão. Sem tomar conhecimento do adversário, os comandados de Renato Gaúcho - bastante criticado pela imprensa pelo seu estilo mais boleiro e menos professoral - jogaram muito bem taticamente e conquistaram uma vitória histórica por 2x0, avançando às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa para enfrentar o Al-Hilal, que surpreendentemente eliminou o poderoso Manchester City, de Pep Guardiola. Torço para que Fluminense e Palmeiras (que enfrenta o Chelsea nas quartas) possam seguir surpreendendo o mundo e avancem de fase. O futebol brasileiro agradece.

Lucas Holanda, por e-mail