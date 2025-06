Voz do Leitor, 14/06: Lixo espalhado no Ipsep

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor da coluna é na Rua Machado de Assis, na Zona Sul do Recife, que solicita a Emlurb maior atuação no serviço de limpeza urbana

Lixo espalhado no Ipsep

Alô, Emlurb. Aqui na Rua Machado de Assis, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, já está sendo chamada de 'Rua do Lixo'. A rua tem coleta três vezes na semana, mas o povo do conjunto habitacional que tem por trás dela coloca o lixo na rua mesmo em dias que não há coleta - durante à noite. Com isso, fica a sujeira na calçada e o péssimo cheiro na localidade.

Joaquim Feitosa, por e-mail

Invasões no Recife

Reforço a questão das invasões no Recife. Desde 2012 que, sob leniência do poder público, invadiram o entorno do viaduto Tancredo Neves e do Túnel Augusto Lucena. Na Avenida Recife, tanto na altura da entrada do Ibura, como no terreno ao lado do antigo Macro, a mesma coisa. Na alça que sai do prédio da Justiça Federal para a Avenida Abdias de Carvalho (Rua Dr. Flávio Ferreira da Silva), que se junta a vários comércios (galpões, oficinas, marmorarias), na altura da lombada eletrônica (Torrões), também é objeto de invasões. Enquanto isso, a Prefeitura do Recife segue de braços cruzados.

Fausto Jader, por e-mail

Favelização da capital pernambucana

'Corram, os poderes sumiram'. Esse seria o título ideal para um filme a ser rodado nas ruas do Recife diante da miséria crescente e da "favelização" da outrora terceira capital do Brasil. Não vou fulanizar, mas tanto o prefeito João Campos, quanto a governadora Raquel Lyra, devem satisfações ao povo de Pernambuco, que assiste sua capital, berço da nacionalidade brasileira, ser ferida de morte com esta degradação que atinge todos os setores da vida humana: econômica, financeira, social, patrimonial, estrutural, de saúde pública, educação, habitação, histórica, moral, ética e administrativa.

Edjailson Xavier, por e-mail

Hospital da Restauração

Durante a campanha eleitoral, a governadora Raquel Lyra prometeu recuperar os hospitais públicos de Pernambuco, principalmente o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na região central do Recife, que é a maior unidade hospitalar do Estado. Contudo, já se vão dois anos e meio de mandato e não vimos nenhuma reforma significativa. Enquanto isso, ela segue inaugurado novas unidades no interior - que precisa, sim, de atendimento hospitalar adequado -, mas não designa verba necessária para dar uma repaginada na Restauração. A população não aguenta mais sofrer ao entrar naquele hospital, que literalmente está caindo aos pedaços.

Sara Ferreira, por e-mail

Esperança no Sport

Com a disputa do Mundial de Clubes, o técnico Daniel Paulista terá cerca de um mês para conhecer e trabalhar com o elenco do Sport. Espero que, em uma semana, ele já possa tomar algumas decisões, como por exemplo, a dispensa de pelo menos uns cinco atletas, a fim de buscar outros que cheguem não só para qualificar, mas também dar um novo ânimo ao elenco. Só assim para começar a brigar para escapar do rebaixamento.

Lucas Holanda, por e-mail