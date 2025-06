Voz do Leitor, 13/06: Obra interminável no viaduto Capitão Temudo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Obra interminável no viaduto Capitão Temudo

Circulo bastante de carro na cidade do Recife e não entendo o porquê de certas obras como, por exemplo, a existente no viaduto Capitão Temudo, no sentido da Ilha do Leite para a Zona Sul da capital, demorar meses para ser concluída. A Prefeitura do Recife/Emlurb precisa ter uma equipe para trabalhar 24 horas, principalmente em locais de alto fluxo de veículos. Só assim não teríamos tantos transtornos, engarrafamentos e lentidão no trânsito, que mesmo sem nenhum serviço, já é caótico.



Wellington Monteiro, por e-mail

Conquista acadêmica de Mirtes Renata

Fiquei extremamente feliz com a conquista pessoal de Mirtes Renata, mãe do menino Miguel, que se formou essa semana no curso de Direito. A dor que essa mulher sentiu e ainda sente, de além de ter perdido o filho tragicamente, ter de ver a responsável e já condenada pela justiça solta por aí. É revoltante. Mas Mirtes pegou a dor e a transformou em força para seguir lutando e evoluindo. Deus é justo e lhe concederá a justiça. Parabéns, Mirtes, você é uma guerreira... E mais cedo ou mais tarde a responsável será presa.

Fernando Silva

Metrô do Recife sucateado

A realidade é que o Metrô do Recife nunca teve manutenção, porque se tivesse, nós, usuários, não passaríamos por tantos descasos diariamente, falta de respeito, insegurança e superlotação. Na quarta-feira (11), por exemplo, passou um metrô - no sentido oposto ao que estava - fumaçando bastante. Até pensei que estivesse pegando fogo. Isso é uma palhaçada. Um total desrespeito com as pessoas que dependem do transporte público para trabalhar.

Luciana Carvalho, por e-mail

Voo inaugural Recife/Madrid

Eu morro de medo de avião, por mais que saiba da segurança de todos os protocolos aéreos. Porém, não sei como eu ficaria emocionalmente estando nesse voo inaugural da Azul do Recife para Madrid. Imagino o desespero dos passageiros vendo que o avião não tinha "força" para ganhar altura, e ter de ficar dando voltas por horas esperando a autorização para retornar ao Aeroporto Internacional dos Guararapes. Graças a Deus que os pilotos e a tripulação resolveram a situação e conseguiram pousar com todos em segurança.

Carolina Reis, por e-mail

Guerra política

Um político ser arrogante, intransigente dependendo da situação é passível de compreensão. Permanecer nesses erros, para não usar uma palavra mais dura, é falta de inteligência. Vejam essa guerra - sem previsão para terminar - entre a governadora Raquel Lyra e o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto. E quem tem saindo perdendo é a governadora por conta, muitas vezes, de suas atitudes. Observem o caso recente que chamou muito a atenção: o reajuste dos professores. A mensagem encaminhada nesse sentido pela chefe do Executivo à Alepe estava parada, pois o governo (estranhamente) não dava quórum para votação porque queria que os empréstimos solicitados antes fossem autorizados. Com isso, os professores ameaçaram entrar em greve e Raquel então convidou o sindicato da categoria para conversar. Em seguida, o presidente do Legislativo estadual, desafeto de Lyra, colocou o projeto em votação. A oposição estava em peso e uma pequena parte dos apoiadores do governo se fez presente, fazendo com que o número de deputados fosse suficiente para aprovar o reajuste dos professores. E quem saiu faturando nisso tudo? O presidente Álvaro Porto e a oposição à governadora, que ficou simplesmente chupando dedo porque perdeu a narrativa. Governadora, muitas vezes para ganharmos uma guerra precisamos recuar e até mesmo negociar com os adversários. Sra. Raquel Lyra, um pouco menos de arrogância e de intransigência não faz mal a ninguém.

Marco Wanderley, por e-mail