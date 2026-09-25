fechar
Editorial | Notícia

Desigualdade permanece

Relatório do Fórum Econômico Mundial aponta que a igualdade buscada entre homens e mulheres pode ser conquistada somente no próximo século

Por JC Publicado em 25/09/2026 às 0:00
Flávio Bolsonaro voltou dos EUA ao Brasil no jato de Vorcaro usado por Moraes, diz revista
Flávio Bolsonaro voltou dos EUA ao Brasil no jato de Vorcaro usado por Moraes, diz revista - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A partir de comparações levando em consideração fatores de saúde, educação, participação econômica e empoderamento político, o Fórum Econômico Mundial divulgou a edição 2026 de seu relatório sobre desigualdade de gênero. E a situação piorou nos últimos seis anos. Se até 2020, a diferença observada entre homens e mulheres na ocupação de cargos de liderança poderia ser eliminada em 50 anos, a desaceleração no ritmo, de lá para cá, fez com que esse prazo aumentasse – e agora, a expectativa é de 90 anos para essa conquista.
Dos 145 países que fazem parte do levantamento, em nenhum a paridade de gênero foi alcançada, em vinte anos de realização da análise. Em pouco mais de um terço dos países, o que ocorreu foi uma piora em relação ao ano passado. O mercado de trabalho continua tendo muito mais homens nos cargos de liderança, com as mulheres somando quase a metade das posições de entrada. A diferença demonstra um longo caminho pela frente, para que o papel feminino nas empresas obtenha o mesmo reconhecimento e a representatividade masculina. De acordo com o Fórum, isso pode levar quase um século, ou mais, caso as condições sigam se deteriorando, ao invés de melhorarem, para o equilíbrio entre os gêneros.
Problemas estruturais encontrados em vários países refletem aspectos culturais semelhantes, nas atividades domésticas e no exercício da parentalidade, por exemplo, que terminando contribuindo de algum modo para que a promoção das mulheres não seja feita na mesma velocidade que a promoção dos homens. Os avanços também precisam chegar ao topo da gestão empresarial, segundo o relatório. A participação feminina nos conselhos de administração passou de 15% em 2014 para 29% em 2024, mas a liderança mulheres nesses conselhos percorreu curta distância, saindo de 3% para apenas 5% em uma década. No ranking das 500 maiores empresas globais da revista Fortune, somente 32 mulheres estavam na presidência executiva em 2025 – e eram menos ainda, 14, em 2015. Os números podem refletir a questão cultural, e as dificuldades persistentes de fixação da imagem de liderança empresarial nas mulheres.
A distância na ocupação de cargos de direção é vista, de outra maneira, na diferença na remuneração entre homens e mulheres, no desempenho de funções idênticas. Em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, o recorte de mulheres negras é ainda mais penalizado, com a raça e o gênero suscitando barreiras para a carreira profissional. Mesmo que haja maior preparo, com mais mulheres saindo da educação superior do que homens, as brasileiras continuam sofrendo para galgar posições de destaque nas empresas e nas funções públicas. O relatório internacional do Fórum amplia a dimensão de questão bem conhecida por aqui.
O agravante das condições de ascensão profissional, num país em que as demandas de cuidado familiar são quase sempre deixadas ao encargo feminino, e onde muitas mulheres precisam enfrentar os desafios da monoparentalidade, em especial na parcela populacional de baixa renda, pode fazer com que as brasileiras levem ainda mais tempo para verem a igualdade de gênero se tornando realidade.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Brasil no aguardo da justiça
JUDICIÁRIO

Brasil no aguardo da justiça
Quando Rubinstein veio ao Recife
opinião

Quando Rubinstein veio ao Recife

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.