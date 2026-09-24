Quando Rubinstein veio ao Recife

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A primeira vez que ouvi falar da passagem de Arthur Rubinstein pelo Recife foi através do meu querido e saudoso amigo Ramires Cotias Teixeira. Ele estivera em um dos concertos de 1951 e, ao falar da noite, parecia revivê-la. Conhecedor de música clássica, guardara por décadas a lembrança do ambiente, do pianista e da emoção. Eu o escutava fascinado e, ao final, restava sempre a mesma sensação: pena de não ter nascido antes.

Talvez porque Rubinstein parecesse pertencer a um tempo em que os grandes músicos carregavam a aura das viagens. Nascido em Lodz, na Polônia, em 1887, viveu até 1982 e atravessou o século XX diante de um piano. Menino prodígio em Berlim, estreou em Nova York aos 19 anos e construiu uma carreira de Bach a Stravinsky, embora seu nome tenha se ligado sobretudo a Chopin. Polonês, judeu, parisiense por escolha e cidadão norte-americano desde 1946, parecia ter muitas pátrias. Falava oito línguas e viajava muito.

Não era desses artistas que chegam, tocam e partem. Rubinstein queria saber onde estava. Gostava de conhecer ruas, pessoas, comida e músicos, buscando intimidade com cada lugar. No Rio de Janeiro, em 1918, foi assim que encontrou o jovem Heitor Villa-Lobos. Encantou-se com sua música e passou a levá-la pelos palcos do mundo. Imagino que tenha olhado para o Recife com a mesma curiosidade.

A cidade já o esperava desde 1925. A recém-criada Sociedade de Cultura Musical de Pernambuco anunciara a contratação do "grande pianista Rubinstein", e os jornais viram nisso um sinal de que o Recife escapava de certo isolamento musical. A visita ocorreu em 1926. Recebido pelo governador Sérgio Loreto, Rubinstein passeou pela cidade. As pontes e os rios lhe lembraram Paris. Boa Viagem o impressionou ainda mais: achou a praia "selvagem", "estranha" e disse preferi-la a Copacabana, excessivamente transformada em avenida. Lamentou apenas a falta de um grande hotel junto ao mar.

Dois anos depois, voltou. Em maio de 1928, o Teatro de Santa Isabel ouviu Rubinstein em toda a sua força. O programa reuniu Bach, Beethoven, Ravel, Debussy, Prokofiev, Villa-Lobos e Chopin. O público perdeu a compostura: um cronista registrou vinte e duas chamadas ao palco. Débora do Rego Monteiro escreveu sobre os "anjos de Rubinstein" que permaneceriam na cidade após sua partida. Exagero? Talvez. Mas esses excessos revelam a temperatura de uma noite.

Quando retornou em junho de 1931, Rubinstein já não era estranho aos recifenses. O Diário de Pernambuco o chamou de "pianista simpatizadíssimo do nosso público". Naquela noite chuvosa, tocou divinamente. Gosto de imaginar a chuva do lado de fora, o Santa Isabel iluminado e o público reconhecendo não apenas uma celebridade internacional, mas alguém que já integrava sua memória musical.

Depois houve um longo intervalo. Rubinstein só voltaria vinte anos mais tarde, em julho de 1951. Tinha 64 anos, era uma estrela mundial e discos da RCA Victor circulavam pelo Recife. Deu dois concertos no Santa Isabel e visitou a gravadora da Rua da Concórdia, onde seu retrato ocupava as vitrines. Nesses anos entre as visitas muita coisa aconteceu. Como judeu, militou contra o facismo de Mussolini, recusou-se em ir à Alemanha do pós-guerra por todas as violências produzidas durante a Segunda Guerra Mundial.

Foi nessa passagem que Ramires o viu.

Rubinstein percebeu as mudanças. Disse encontrar um público mais consciente, de gosto apurado, e afirmou que ficaria para outros concertos se os compromissos permitissem. Foram quatro visitas em vinte e cinco anos. Mas algumas presenças não se medem pela duração. Permanecem na lembrança de uma cidade. Talvez por isso eu ainda imagine Ramires naquela noite de 1951, sentado no Santa Isabel, vendo Rubinstein caminhar até o piano. E talvez por isso, tantos anos depois de ouvi-lo contar essa história, eu ainda sinta a mesma inveja: também gostaria de ter estado lá.

Dirceu Marroquim é Doutor em História pela USP e Diretor do Museu da Cidade do Recife.



