fechar
Editorial | Notícia

Perplexidade ante esculhambação

Após manifestações de entidades e personalidades ligadas ao Judiciário, representações diversas da sociedade brasileira pedem transparência

Por JC Publicado em 10/09/2026 às 0:00
STF_O PILOTO SUMIU_JC
STF_O PILOTO SUMIU_JC - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Da sequência confusa de ordens e contraordens entre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) desenha-se com clareza a desordem que toma conta da instituição. E ameaça contaminar todo o Poder Judiciário, uma vez que deveria sair do Supremo os bons exemplos, e não, o caótico jogo de cena e de palavreado em que os contraditórios arrogam para si a inviolabilidade da razão. E em meio à desordem semelhante ao que se chama popularmente de esculhambação, os cidadãos brasileiros passam a saber que a presidência do STF vai se comportando como um secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), com muito discurso e pouca liderança efetiva capaz de interferir na realidade criticada.
O JC abordou neste espaço as manifestações de ex-ministros do STF e de entidades ligadas ao Direito, como a OAB, solicitando medidas urgentes de investigação e esclarecimento para as suspeitas que pairam sobre a corte suprema nacional – e que se tornam ainda mais propensas ao esfacelamento ético e moral da cúpula do Judiciário, após o vaivém de decisões que se opõem feito ações de correntes políticas contrárias. A instalação da disputa política na maior instância da Justiça é o que de pior poderia acontecer, a algumas semanas para as eleições convocadas para a presidência da República, os governos estaduais, deputados e senadores no Congresso, e assembleias estaduais. Trata-se de uma contenda em arena equivocada, que jamais poderia estar mostrando esse tipo de desentendimento, levando para dentro do Judiciário a campanha eleitoral.
Outras manifestações vêm sendo feitas, na mesma direção da perplexidade da sociedade organizada e da população brasileira em geral, diante do descalabro no Supremo. Entidades empresariais de diferentes setores da economia assinaram documento conjunto, em que também expressam, além da preocupação que domina o país, a demanda por uma sessão pública com a participação de todos os integrantes do Supremo, para debate da crise instalada na corte, cujas repercussões maculam o processo democrático. A cobrança de transparência rege o tom do manifesto à nação, para o qual “não há Estado de Direito sem juízes acima de qualquer suspeita”.
Em sintonia com o momento histórico, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) soltaram nota conjunta, ao lado de mais 50 entidades científicas, chamando atenção de que “os fatos se esclarecem com evidências, procedimentos claros e decisões fundamentadas, não com disputas de versões”, de acordo com a Agência Brasil. “A autonomia técnica dos órgãos de investigação, fiscalização e controle e a independência do Poder Judiciário devem ser preservadas. Nenhuma disputa entre autoridades justifica interferências indevidas em suas atribuições ou o uso desses órgãos em embates pessoais, políticos ou eleitorais”, defende a nota.
Espera-se que o ministro Edson Fachin acelere as providências e assuma o papel que lhe cabe, a fim de ser possível estancar a sangria de credibilidade e atender aos apelos de justiça na Justiça, de transparência no Judiciário e confiança nas instituições democráticas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Crise vira clamor nacional
STF

Crise vira clamor nacional
Fiesp, CNI e entidades empresariais pedem sessão pública do STF para discutir crise na Corte
STF

Fiesp, CNI e entidades empresariais pedem sessão pública do STF para discutir crise na Corte

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.