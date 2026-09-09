Fiesp, CNI e entidades empresariais pedem sessão pública do STF para discutir crise na Corte

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Manifesto cobra transparência e urgência do Supremo diante de questionamentos sobre ministros e procedimentos adotados em investigações

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As entidades empresariais de diferentes setores divulgaram, nesta quarta-feira (9), um manifesto em que pedem que o Supremo Tribunal Federal (STF) examine, em sessão pública e com urgência, a crise institucional que envolve a Corte. O documento cobra transparência, decisões fundamentadas e responsabilização caso sejam identificadas irregularidades.

Intitulado “Manifesto à Nação Brasileira”, o texto é assinado por dezenas de entidades, entre elas a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), a Confederação Nacional do Comércio (CNC), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio SP).

Entidades cobram transparência

O manifesto afirma que a legitimidade das instituições do Judiciário depende da confiança pública e defende que eventuais questionamentos envolvendo integrantes do Supremo sejam analisados de forma aberta.

“Não há Estado de Direito sem juízes acima de qualquer suspeita”, diz um trecho do documento. As entidades também afirmam que o STF, embora seja responsável pela proteção da Constituição, deve prestar contas à sociedade e garantir transparência em seus julgamentos.

O grupo pede que o Plenário do Supremo analise os fatos em sessão pública e afirma que a Corte precisa agir com “absoluta urgência”. Para as entidades, a demora pode ampliar o desgaste institucional.

Mensagens de Vorcaro ampliaram crise

A manifestação ocorre em meio à crise envolvendo o STF após a divulgação de mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O material revelou contatos entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes e também levantou questionamentos sobre procedimentos relacionados ao caso, que tem o ministro André Mendonça como relator.

A situação se agravou após Mendonça determinar o afastamento de Andrei Rodrigues do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Na decisão, o ministro citou, entre os motivos, o uso de um relatório da PF em uma ação na qual Moraes havia solicitado a investigação de Mendonça.

O pedido de Moraes havia sido apresentado no inquérito das fake news, relatado pelo próprio ministro. Na última sexta-feira (4), o presidente do STF, Edson Fachin, interveio no caso, retirou a solicitação daquele inquérito e pediu esclarecimentos aos envolvidos.

Nesta quarta-feira (9), o ministro Flávio Dino determinou a reintegração de Rodrigues ao comando da Polícia Federal. A decisão também alcançou o diretor de inteligência da instituição, Leandro Almada, que havia sido afastado por Mendonça.



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