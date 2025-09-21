fechar
Editorial | Notícia

Indispensável, com problemas

Sistema Único de Saúde se mostrou decisivo durante a pandemia, tem o reconhecimento dos brasileiros – mas precisa melhorar para atender à demanda

Por JC Publicado em 21/09/2025 às 0:00
Santa Cruz
Santa Cruz - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

Uma multidão de profissionais que trabalha diariamente com afinco e dignidade – eis o melhor retrato do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, previsto na Constituição de 1988, que completou 35 anos de funcionamento na última sexta. A abnegação dos que fazem parte do SUS configura seu maior patrimônio – uma conquista coletiva que foi crucial para a difícil período da pandemia de Covid. E se mostra indispensável para os cidadãos, mesmo aqueles com plano privado, ou com acesso a especialistas e laboratórios particulares. O SUS é uma segurança para toda a população, mas especialmente para as famílias de baixa renda, desprovidas de assistência de outra forma.
O maior realizador de transplantes de órgãos do mundo, a maior estrutura de vacinação – que fez diferença, entre outros momentos, para a erradicação da poliomielite e o combate ao coronavírus – precisa, no entanto, de grandes e profundas melhorias para atender a mais de 200 milhões de pessoas, que dependem do SUS no cotidiano. Como destacou a colunista do JC-PE, Cinthya Leite, há problemas persistentes de gestão, incluindo a desvalorização dos profissionais responsáveis pela trajetória de êxito do sistema, por mais de três décadas.
A desarticulação da rede é uma das questões apontadas como obstáculos para a qualificação dos serviços prestados. O que se vê em alguns serviços de excelência, como a vacinação e os transplantes, falta na maior parte dos demais, dificultando a vida dos pacientes, médicos e demais profissionais. Como sintetiza Cinthya Leite: “o excesso de unidades de urgência e a falta de integração com a atenção básica criam um círculo vicioso de superlotação e ineficiência”, escreve, a partir do diagnóstico indicado por Tiago Feitosa, que chama atenção para a necessidade de coordenação para integração dos municípios com as unidades estaduais.
Em outro ponto para melhoria, a ausência de médicos substitutos pode afetar comunidades inteiras, em casos de férias ou impedimento do profissional que atende regularmente aquele grupo. Para Marcus Villander, as condições para o exercício da medicina também têm que avançar. “É preciso garantir condições mínimas para prestar um atendimento digno, seja preventivo ou curativo. Precisamos parar com políticas de curto prazo e organizar o sistema com base em experiências que funcionam, aqui e lá fora”, sugere o diretor científico da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica (SPCM).
O agendamento digital de consultas no aplicativo Conecta Recife é um exemplo de uso da tecnologia para o bem comum, sinal de um futuro que pode ser sentido no presente. A universalização preconizada pelo SUS não pode ser feita de qualquer jeito. Cada vez mais indispensável, reconhecido como um sistema merecedor de valorização, o SUS celebra 35 anos de conquistas com uma série de problemas históricos ainda pela frente.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Um lar bem edificado

Um lar bem edificado
Da anistia à dosimetria
BRASIL

Da anistia à dosimetria

Compartilhe

Tags