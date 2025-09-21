Um lar bem edificado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vivemos dias em que os alicerces da família têm sido provados pelas pressões externas, mudanças culturais, tempestades emocionais que abalam o lar

PASTOR SAMUEL GERMANO



“Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa; contudo, ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.” Mateus 7:24-25



Queridos leitores, vivemos dias em que os alicerces da família têm sido duramente provados. São pressões externas, mudanças culturais, tempestades emocionais — tudo isso tentando abalar aquilo que é mais precioso: o lar. Mas há esperança. Para que a família cristã permaneça firme e saudável, precisamos enxergá-la como uma construção — não apenas física, mas espiritual. E, como toda boa obra, ela precisa de um terreno bem preparado, de materiais que liguem e protejam, e de uma base sólida que resista ao tempo. Os três fundamentos dessa edificação são: união, oração e a Palavra. Juntos, eles formam o projeto divino de uma família que glorifica a Deus e permanece de pé, mesmo diante das adversidades.



União: O Solo Ideal para Construir

Nenhuma construção começa sem um olhar atento e cuidadoso para o terreno. E, na vida familiar, a união é esse solo fértil onde tudo começa. É nesse chão que se assentam os relacionamentos, os afetos e os vínculos que sustentam o lar. Um solo bem cuidado — com escuta, presença e respeito — permite que os fundamentos se firmem com segurança.

Em tempos de distrações digitais, agendas lotadas e inúmeros compromissos, cultivar a comunhão exige esforço e intenção. Um jantar em família, uma conversa sem pressa, um abraço sincero — são gestos que dizem: “Você é importante para mim.” A Palavra nos ensina que, onde há unidade, “O Senhor ordena a bênção” (Salmo 133). E essa bênção é o primeiro tijolo da construção familiar.



Oração: A Massa que Une e Protege

Se a união é o solo, a oração é o cimento que une cada parte da estrutura. É ela que liga corações, sela propósitos e protege contra rachaduras espirituais. No altar do lar, a família se encontra com Deus. Ali se derramam lágrimas, compartilham-se sonhos e enfrentam-se batalhas invisíveis. Famílias que oram juntas constroem paredes resistentes à solidão, ao medo e à dúvida.

A oração é como aquele revestimento que fortalece a alma e impede que as tempestades da vida penetrem o interior da casa. Ela é abrigo, é escudo, é sustento. É onde o lar encontra paz.



A Palavra: A Base Firme que Resiste ao Tempo

Toda construção precisa de uma fundação sólida. E a Palavra de Deus é essa base inabalável. Ela orienta, corrige, inspira e sustenta. Quando a Bíblia é compartilhada no lar, os alicerces se aprofundam. Os princípios divinos tornam-se vigas que sustentam decisões, comportamentos e sonhos. Pais que leem e ensinam seus filhos a amar as Escrituras estão lançando concreto espiritual que resiste ao desgaste do tempo. A leitura bíblica feita de forma contínua — seja breve ou extensa — é como um reforço estrutural: invisível aos olhos, mas essencial para manter a casa de pé.



Conclusão: Uma Obra que permanece

União, oração e Palavra não são apenas práticas religiosas — são materiais essenciais no projeto de uma família cristã. Quando esses três elementos estruturais estão bem estabelecidos e presentes, o lar se torna uma construção firme, bela e funcional.

O amor floresce como jardim no quintal, a fé torna-se o telhado que cobre e protege, e as ações passam a glorificar o Arquiteto de tudo: Deus. Que cada família seja como uma obra bem planejada, edificada sobre Cristo — a rocha eterna. Porque, como nos lembra João 15:5: “sem mim nada podeis fazer” — mas com Ele, tudo é possível.



Samuel Germano de Oliveira é pastor da igreja “O Brasil Para Cristo”. Pedagogo com especialização em gestão, coordenação educacional e direitos humanos pela UFPE, é autor de diversas obras e revistas de temática religiosa e um dos membros fundadores da Academia Pernambucana Evangélica de Letras (APEL).

