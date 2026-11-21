O desempenho de nossa Seleção na última Copa do Mundo foi covarde, medíocre, vergonhoso, talvez o pior da história de todos dos campeonatos mundiais

Faz tempo que o Brasil deixou de ser "o país do futebol". O desempenho de nossa Seleção na última Copa do Mundo foi covarde, medíocre, vergonhoso, talvez o pior da história de todos dos campeonatos mundiais.

E o técnico Carlo Ancelotti, um italiano endeusado pela nossa medíocre "cartolagem", até hoje não justificou as derrotas que sofremos nem o fabuloso salário que recebe, pois a fama que o envolve é muito maior do que os resultados que alcança.

Fosse ele um técnico brasileiro, após o fiasco da última Copa, estaria banido da Seleção até o final dos tempos. Assim como foram banidos grandes profissionais, como Telê Santana, Luis Filipe Scolari, Tite, Dorival Junior e tantos outros.

E ninguém, com exceção do ex-jogador Romário, teve, até agora, a ousadia de criticar Ancelotti, responsável por uma seleção tão medíocre, de futebol tão primário, que não se consegue vislumbrar, nas suas apresentações, a base de um conjunto que transmita confiança para a imensa torcida brasileira.

Malandro velho, Ancelotti escolheu, para encerrar esta temporada, jogar contra a Seleção de Singapura,

um adversário tão inexpressivo que ocupa o 148° lugar no ranking da Fifa.

Isto é, há, no mundo do futebol, 147 seleções nacionais melhores colocadas do que os simpáticos rapazes de um país perdido no Sudeste asiático onde, creio eu, nem um por cento sequer dos brasileiros jamais ali colocou os pés.

A Seleção de Ancelotti, depois de perder, mais uma vez, para a Seleção do Japão, jogou o "feijão com arroz", diante desse "Ibis asiático", ganhou de goleada e calou por algum tempo os poucos que se atrevem a criticá-lo. Vinicius, que está "no banco de reservas" do seu clube, marcou três gols contra a Seleção de Singapura, o fim do ano está chegando, o calendário do futebol vai apagar tudo, e vamos esperar o ano novo, sob dúvidas e incertezas.

Futebol muito melhor do que esse que estamos vendo, jogaram as Seleções treinadas por Tite, Fernando Diniz e Dorival Junior, que não tiveram o apoio, o tempo, o salário e as condições de trabalho que foram dadas ao italiano. Todos foram demitidos.

- Carlo Ancelotti tem culpa de tanta mediocridade? Tem, mas não tanta. Ele estava bem posto no seu canto, treinando a equipe do Real Madri, prestigiado pela Diretoria e com um grupo de jogadores com o qual trabalhava há um bom tempo. Claro que onde estava tinha a obrigação de apresentar bons resultados.

- Com a Seleção Brasileira, a realidade foi outra. Ele não conhecia - e parece que ainda não conhece -

as centenas de atletas que atuam no futebol Brasileiro, desde o Extremo Norte ao Extremo Sul, sem falar nos que jogam nos mais diversos clubes espalhados pelo mundo. Antes, apenas a Itália e a Espanha recrutavam os melhores jogadores do Brasil e da Argentina; hoje eles estão em todas as partes do mundo, inclusive no Oriente Médio, onde Neymar, em fim de carreira, foi se abrigar para esconder o encolhimento do seu futebol.

Lá, jogou pouco, caiu muito, como era do seu feitio, porém acrescentou mais alguns milhões nas suas contas bancárias. O português Cristiano Ronaldo, que foi, sem dúvida, um dos melhores jogadores do mundo, com mais de 40 anos ainda recebe no Al Nassar alguns milhões de dólares por temporada, o que fazem dele o jogador mais bem pago do planeta.

Deve ser dito que, se quiser disputar mais uma Copa do Mundo, a Seleção Brasileira vai ter que lutar pela classificação no nosso Continente. E não há mais adversário fraco nem classificação antecipada, como se tem visto nos últimos tempos.

Essa, portanto, será a última chance para Carlo Ancelotti justificar o gordo salário que recebe. Disputar, vencer e convencer os torneios continentais, armar uma equipe que tenha a mesma formação por três partidas seguidas, formar time que os torcedores possam citar de memória, como ocorria no passado glorioso daquelas equipes que, mesmo perdendo, ainda eram as favoritas na boca do povo e nas páginas esportivas dos jornais de todos os Continentes.

Cansado de governos medíocres, da ineficiência dos serviços públicos, da violência, da expansão do crime organizado e de tantas mazelas com as quais convive, a Seleção Brasileira de Futebol é a última esperança que ainda resta para fazer esse mesmo povo voltar novamente a sorrir.

*Ivanildo Sampaio é jornalista