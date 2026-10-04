A eleição é nossa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

E que Deus tenha pena do nosso povo e proteja o nosso País das pragas, das pestes e de políticos ruins e muito ruins................................

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Hoje tem eleição, tem sim, senhor.

Hoje é dia de escolhermos nossos representantes nas esferas dos `Poderes Executivo e Legislativo, simpatizemos ou não com os candidatos postos, acreditemos ou não naquelas promessas que jamais serão cumpridas, saibamos com antecedência que ali estão alguns concorrentes sem a mínima chance de vitória, que por vaidade e teimosia buscam um cargo público ao qual jamais terão acesso.

- São frutos de um sistema político falho e antiquado, de uma estrutura viciada e errônea que coloca à disposição dos presidentes de partidos os muitos milhões dos Fundos Partidários, dinheiro tomado do contribuinte, que assiste calado e impotente os modos e maneiras como são gastos, com a desconfiança de que ali estão abertas as portas para atos de corrupção.

Mas, hoje tem eleição. O ato de votar é uma obrigação prevista em lei - e se não fosse bem que deveria ser cumprido por todo cidadão, pois é por este caminho que se planta a semente da democracia. Sou de uma geração que teve privado o direito do voto por mais de 20 anos, tempo exato em que durou a ditadura militar - e fiz parte daquela juventude que foi às ruas, pedindo eleições "diretas, já". As eleições diretas vieram pouco tempo depois; o regime militar também caiu e o povo brasileiro recuperou o direito de errar sozinho, embora tenha errado com e sua própria crença e sua eterna esperança.

Foi o povo que elegeu Fernando Collor e descobriu ter escolhido um grande blefe; elegeu Fernando Henrique e louvou o controle de uma inflação quase criminosa, trazendo de volta poder de compra com uma nova moeda; colocou Lula da Silva na Presidência, um líder sindical nascido em Pernambuco, que sujou as mãos e perdeu um dedo nos porões de fábricas do ABC paulista.

E isso provou que a democracia tinha realmente voltado. Também foi o povo que elegeu presidente uma mulher, Dilma Roussef e descobriu que escolheu uma pessoa despreparada para função tão nobre; foi o voto do povo que permitiu chegar ao Poder Jair Bolsonaro, um militar do escalão Inferior do Exército e deputado do "baixíssimo" clero do Congresso, um radical que afirmava "não estuprar" uma companheira porque ela "era feia". Pelo voto do povo, Jair Bolsonaro ocupou o Poder, escolheu um Ministério medíocre, fez do Brasil um pária na política internacional, incentivou o desmatamento, fez pouco caso de uma pandemia que espalhou-se pelo mundo inteiro e sepultou mais de seiscentas mil vítimas no Brasil; tentou um golpe de Estado e hoje,com a saúde debilitada, está em prisão domiciliar.

E também foi Jair quem, definitivamente, dividiu e radicalizou o país, dividido hoje entre a "estrema esquerda" a "extrema direita", sem perspectiva de volta, a curto prazo, para as correntes chamadas de "centro".

Pois bem, está nas mãos do povo o destino do nosso país para os dias de amanhã ou, Pelo menos, dos próximos quatro anos. Cabe ao povo escolher novos governadores, dois terços do Senado Federal,

Novos deputados estaduais e federais, e o presidente da República. O candidato Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, já não coloca sob suspeita a lisura das Urnas eletônicas, como fez o pai; Lula da Silva gasta o que o país não tem e nem pode em busca do voto dos menos favorecidos - os Estados do Sul e do Centro-Sul se mostram mais fiéis às pregações da direita e da extrema-direita, como ocorre no Paraná e Santa Catarina. O Nordeste fica do outro lado. Hoje é dia de eleição. Vamos todos votar.

E que Deus tenha pena do nosso povo e proteja o nosso País das pragas, das pestes e de políticos ruins e muito ruins.

Ivanildo Sampaio, jornalista



