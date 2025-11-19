O Congresso atual e a ABI

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Como acontece desde 13 de novembro de 2006 - há 19 anos, portanto, recebo convite da Associação Brasileira de Imprensa - ABI - à qual pertenço, para participar de debate sobre assuntos importantes da política brasileira.

Dessa vez, o debate foi da série "Diálogos Temáticos do CD", que se realizou no dia 03 deste mês de novembro, na sala do Conselho Deliberativo da ABI, sobre o tema: "O Congresso atual é inimigo do povo?", com Chico Alencar, Jorge Antônio Barros, Luiz Carlos Azedo e Rui Falcão, mediação de Victor Iorio. Infelizmente, não pude comparecer ao evento, transmitido pela plataforma Zoom e pelo canal ABI Youtube, para os associados de outros estados e aos que não puderam comparecer ao debate, o que o tornou mais significativo.

Não diria que o Congresso atual, na sua totalidade, é inimigo do povo, mas os deputados e senadores da extrema-direita sim, pois eles votam e atuam nos bastidores contra os projetos do Executivo de relevante interesse social, principalmente da população pobre, e que, contrariam as regalias dos ricos, principalmente os banqueiros e potentados, cujo lobby no Legislativo é fortíssimo.

Governamos "contra" um Congresso de maioria oposicionista. Agora mesmo, a direita tentou outro Golpe de Estado branco, aproveitando-se da comoção popular da violenta e letal atuação do governador Cláudio Castro, que responde a diversos processos criminais, inclusive delitos eleitorais, quando o deputado Guilherme Derrite (PL-SP), também conhecido como Guilherme Cara de Babaca, estarreceu a nação querendo destruir a Polícia Federal, o que causaria uma séria ruptura entre a corporação e o Parlamento, querendo classificar os bandidos do morro, do crime organizado, como terroristas, manobra sem a menor base legal ou constitucional. Se a sórdida tentativa fosse aprovada, a democracia e o País correriam o risco iminente de perder sua soberania, podendo cair nas mãos de Simão Bacamarte, dono do planeta.

Contrariando o interesse escuso de deputados, o Ministro Flávio Dino determinou que a Advocacia-Geral da União (AGU) instaure processos de responsabilização civil e administrativa dos agentes envolvidos na destinação indevida de emendas parlamentares. Ou seja, do roubo do seu, do meu e do nosso dinheiro.

Arthur Carvalho , da Associação Brasileira de Imprensa - ABI.



