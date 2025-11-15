A ciência brasileira na COP 30: Amazônia, sustentabilidade e o protagonismo da pesquisa nacional
Sediar a conferência é oportunidade estratégica de demonstrar avanços científicos, fortalecer políticas públicas e ampliar a cooperação.
Entre 10 e 21 de novembro de 2025, Belém (PA) sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), promovida pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). O evento reunirá governos, sociedade civil, setor privado e academia para renovar compromissos e acelerar ações de enfrentamento ao aquecimento global.
A COP 30 marca três décadas de negociações climáticas em um contexto decisivo: segundo o Relatório Global Stocktake, os esforços globais de mitigação, adaptação e financiamento permanecem aquém do necessário para limitar o aquecimento a 1,5 °C. A escolha de Belém, confirmada em 2023, reforça o protagonismo brasileiro ao situar a Amazônia como símbolo da urgência climática e da biodiversidade planetária.
Para o Brasil, sediar a conferência é oportunidade estratégica de demonstrar avanços científicos, fortalecer políticas públicas e ampliar a cooperação internacional em torno da sustentabilidade.
Nesse sentido, a CAPES/MEC lançou, em 8 de outubro de 2025, em Brasília, o livro Impacto da Pós-Graduação Brasileira na Agenda 2030: Contribuição do Sistema Nacional de Pós-Graduação para a COP30 na Amazônia, cuja edição é de Carlos Alberto Cioce Sampaio, Soraia de Queiroz Costa, André Brasil, Gabriela da Rocha Barbosa e Roberta Giraldi Romano. Com 248 páginas e oito capítulos, a obra reúne resultados de 700 mil teses e dissertações das nove grandes áreas do conhecimento, evidenciando como a pesquisa nacional contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. O livro demonstra o impacto da ciência brasileira na formulação de políticas públicas e na busca por soluções sustentáveis, especialmente voltadas à Amazônia. A versão em inglês Impact of Brazilian Graduate Education on the 2030 Agenda: contribution of the National System of Graduate Education to COP 30 in the Amazon, está disponível em https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/01102025_impact-of-brazilian-graduate-education-on-the-2030-agenda.pdf)
A publicação dá continuidade à obra Contribuição da Pós-Graduação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável: CAPES na Rio 20 (2012), ampliando o histórico do Sistema Nacional de Pós-Graduação e reafirmando o papel da ciência na governança ambiental global. A versão em português e em inglês estão disponíveis para acesso gratuito e será oficialmente apresentada em 11 de novembro, durante as atividades da COP 30, em Belém.
Complementando essa iniciativa, a Área de Ciências Ambientais da CAPES também participa do evento com o lançamento da obra Contribuição das Ciências Ambientais para a COP30 na Amazônia: Enciclopédia de Boas Práticas. Publicada no Portal de Livros Abertos da USP, a enciclopédia reúne mais de 60 experiências de ensino, pesquisa, inovação e extensão desenvolvidas por Programas de Pós-Graduação de todo o país. Organizada em três partes e 14 clusters temáticos, a obra destaca práticas alinhadas à Agenda 2030, evidenciando a capacidade da ciência brasileira de integrar conhecimento técnico e participação social na resolução de desafios ambientais complexos.
Essas duas publicações reforçam o papel da academia nacional como agente ativo da transformação sustentável, promovendo o diálogo entre ciência e políticas públicas e consolidando o protagonismo do Brasil na COP 30, em defesa da Amazônia e do futuro climático global.
Maria do Carmo Sobral (UFPE ), membro da Academia Pernambucana de Ciências)
Suzana Maria Gico Lima Montenegro (UFPE), diretora Presidente da Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC)
Renata Caminha Carvalho (IFPE), coordenadora do Centro de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico e Sustentabilidade - CPTECS)