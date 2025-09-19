Reputação: capital construído ao longo do tempo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Reputação é o valor que reflete a percepção e a opinião que os outros têm de nós, de uma marca, de uma organização ou mesmo de um país.

Trata-se de um ativo intangível e extremamente valioso, que resulta da avaliação de caráter, competência e integridade de uma pessoa ou entidade, influenciando diretamente a confiança e a credibilidade que nela se depositam. Constrói-se ao longo do tempo, por meio de ações, atitudes e comportamentos. Fatos e indicadores moldam essa avaliação. Cultivar uma boa reputação é essencial para alcançar sucesso duradouro e relações sólidas e significativas.

Ergui-la requer coerência entre valores declarados e praticados, de forma contínua e consistente ao longo dos anos. Agir com dignidade, responsabilidade, transparência e honrar compromissos são atitudes fundamentais nesse processo. A comunicação eficaz também desempenha papel crucial: mensagens claras e verdadeiras semeiam confiança e credibilidade.

No âmbito organizacional, a reputação é avaliada por funcionários, clientes, fornecedores e investidores. Em termos práticos, é a imagem que a organização projeta — e que pode influenciar diretamente seu sucesso ou fracasso. Por isso, a preservação de uma boa reputação deve integrar a estratégia de crescimento sustentável da empresa.

Rachel Botsman, pesquisadora e professora da Universidade de Oxford e autora do livro Who Can You Trust? (Quem você pode confiar?), é referência no tema do capital da reputação. Ela o define como o valor acumulado de confiança e credibilidade que uma pessoa ou organização adquire ao longo da vida com base em comportamentos consistentes, ações éticas e interações positivas. Botsman identifica cinco pilares que sustentam esse capital: Confiança (base de todo capital reputacional; nasce da percepção de integridade, competência e empatia demonstradas com constância) ; Credibilidade (capacidade percebida de cumprir o que se promete);Autenticidade (transparência, honestidade e coerência);Responsabilidade (disposição para assumir erros, corrigi-los e aprender com eles;] Consistência (manutenção de comportamentos e valores ao longo do tempo).

O Great Place to Work (GPTW) também aborda a construção de reputação, com base em pesquisas que avaliam a cultura organizacional e no chamado Modelo de Confiança. O processo é valioso para organizações que desejam promover um ambiente de trabalho positivo, fundamentado em respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem — pilares essenciais para um capital reputacional sólido. O GPTW atua em mais de 50 países, reconhecendo empresas que se destacam na criação de ambientes de trabalho excepcionais.

O Reputation Institute realiza pesquisas em mais de 7 mil organizações nas 14 maiores economias do mundo. A avaliação é feita a partir da percepção de stakeholders — proprietários, clientes, funcionários, fornecedores e demais públicos de interesse —, que moldam a narrativa da marca por meio de opiniões, sentimentos e atitudes. Em 2024, as cinco organizações com melhor reputação no ranking foram: Lego, Mercedes-Benz, Rolex, Sony e Canon.

O instituto também avalia a reputação de países com base em três pilares: economia avançada (qualidade de produtos e serviços, inovação e capital humano qualificado); ambiente atrativo (beleza, opções de lazer e população acolhedora); e governo eficaz (instituições eficientes e éticas, políticas sociais e econômicas justas, infraestrutura de qualidade e segurança). Em 2024, os dez países mais respeitados foram: Canadá, Noruega, Suécia, Suíça, Austrália, Finlândia, Nova Zelândia, Dinamarca, Holanda e Bélgica. O Brasil não figura na lista dos 25 países divulgados.

Na educação superior, a Times Higher Education avalia a reputação de universidades em 166 países por meio do World Reputation Ranking. A pesquisa, respondida por acadêmicos experientes, identifica as instituições consideradas mais relevantes em pesquisa e ensino em suas áreas. No ranking de 2024, a Universidade de Harvard liderou pelo 14º ano consecutivo. Entre as 25 instituições mais bem classificadas, 14 são dos Estados Unidos, 4 do Reino Unido, 2 do Japão, 2 da China e 1 de Singapura, 1 da Suíça e 1 do Canadá. A Universidade de São Paulo ficou entre as posições 101-150, e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), entre 151-200. A lista reúne as 200 universidades mais recomendadas do mundo.

Construir e manter uma boa reputação exige esforço contínuo, práticas éticas, competência, coerência e consistência. É um investimento essencial: pessoal e institucional, para quem deseja crescer com integridade e deixar um legado duradouro.

Eduardo Carvalho, Autor do livro "Global Changemaker"



