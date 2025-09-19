Reputação: capital construído ao longo do tempo
Reputação é o valor que reflete a percepção e a opinião que os outros têm de nós, de uma marca, de uma organização ou mesmo de um país.
Clique aqui e escute a matéria
Trata-se de um ativo intangível e extremamente valioso, que resulta da avaliação de caráter, competência e integridade de uma pessoa ou entidade, influenciando diretamente a confiança e a credibilidade que nela se depositam. Constrói-se ao longo do tempo, por meio de ações, atitudes e comportamentos. Fatos e indicadores moldam essa avaliação. Cultivar uma boa reputação é essencial para alcançar sucesso duradouro e relações sólidas e significativas.
Ergui-la requer coerência entre valores declarados e praticados, de forma contínua e consistente ao longo dos anos. Agir com dignidade, responsabilidade, transparência e honrar compromissos são atitudes fundamentais nesse processo. A comunicação eficaz também desempenha papel crucial: mensagens claras e verdadeiras semeiam confiança e credibilidade.
No âmbito organizacional, a reputação é avaliada por funcionários, clientes, fornecedores e investidores. Em termos práticos, é a imagem que a organização projeta — e que pode influenciar diretamente seu sucesso ou fracasso. Por isso, a preservação de uma boa reputação deve integrar a estratégia de crescimento sustentável da empresa.
Rachel Botsman, pesquisadora e professora da Universidade de Oxford e autora do livro Who Can You Trust? (Quem você pode confiar?), é referência no tema do capital da reputação. Ela o define como o valor acumulado de confiança e credibilidade que uma pessoa ou organização adquire ao longo da vida com base em comportamentos consistentes, ações éticas e interações positivas. Botsman identifica cinco pilares que sustentam esse capital: Confiança (base de todo capital reputacional; nasce da percepção de integridade, competência e empatia demonstradas com constância) ; Credibilidade (capacidade percebida de cumprir o que se promete);Autenticidade (transparência, honestidade e coerência);Responsabilidade (disposição para assumir erros, corrigi-los e aprender com eles;] Consistência (manutenção de comportamentos e valores ao longo do tempo).
O Great Place to Work (GPTW) também aborda a construção de reputação, com base em pesquisas que avaliam a cultura organizacional e no chamado Modelo de Confiança. O processo é valioso para organizações que desejam promover um ambiente de trabalho positivo, fundamentado em respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem — pilares essenciais para um capital reputacional sólido. O GPTW atua em mais de 50 países, reconhecendo empresas que se destacam na criação de ambientes de trabalho excepcionais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O Reputation Institute realiza pesquisas em mais de 7 mil organizações nas 14 maiores economias do mundo. A avaliação é feita a partir da percepção de stakeholders — proprietários, clientes, funcionários, fornecedores e demais públicos de interesse —, que moldam a narrativa da marca por meio de opiniões, sentimentos e atitudes. Em 2024, as cinco organizações com melhor reputação no ranking foram: Lego, Mercedes-Benz, Rolex, Sony e Canon.
O instituto também avalia a reputação de países com base em três pilares: economia avançada (qualidade de produtos e serviços, inovação e capital humano qualificado); ambiente atrativo (beleza, opções de lazer e população acolhedora); e governo eficaz (instituições eficientes e éticas, políticas sociais e econômicas justas, infraestrutura de qualidade e segurança). Em 2024, os dez países mais respeitados foram: Canadá, Noruega, Suécia, Suíça, Austrália, Finlândia, Nova Zelândia, Dinamarca, Holanda e Bélgica. O Brasil não figura na lista dos 25 países divulgados.
Na educação superior, a Times Higher Education avalia a reputação de universidades em 166 países por meio do World Reputation Ranking. A pesquisa, respondida por acadêmicos experientes, identifica as instituições consideradas mais relevantes em pesquisa e ensino em suas áreas. No ranking de 2024, a Universidade de Harvard liderou pelo 14º ano consecutivo. Entre as 25 instituições mais bem classificadas, 14 são dos Estados Unidos, 4 do Reino Unido, 2 do Japão, 2 da China e 1 de Singapura, 1 da Suíça e 1 do Canadá. A Universidade de São Paulo ficou entre as posições 101-150, e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), entre 151-200. A lista reúne as 200 universidades mais recomendadas do mundo.
Construir e manter uma boa reputação exige esforço contínuo, práticas éticas, competência, coerência e consistência. É um investimento essencial: pessoal e institucional, para quem deseja crescer com integridade e deixar um legado duradouro.
Eduardo Carvalho, Autor do livro "Global Changemaker"