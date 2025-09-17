Semana trepidante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo a tese de Fux, somente haveria Golpe se o plano covarde de assassinar Lula tivesse acontecido com escritura pública e firmas reconhecidas.

Clique aqui e escute a matéria

A semana que passou foi trepidante. O ministro Fux deu um show nunca visto no Supremo. Olha que sou advogado militante desde 1965, época do grande baiano Hermes Lima, nosso lendário professor de Introdução à Ciência do Direito, um dos primeiros ministros do STF cassados em 64, pois quanto mais culto, mais perseguido pelos morcegos hematófagos que habitam a escuridão da noite e transmitem a raiva (gostou, Mario Helio?). Segundo a brilhante tese de Fux, somente haveria Golpe de Estado se o plano covarde de assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes tivesse acontecido com escritura pública e firmas reconhecidas.

Mas o cérebro humano é um mistério. Será que as luzes feéricas dos holofotes que têm iluminado Xandão internacionalmente ofuscam o prolixo, gongórico, inconveniente e chato Fux? Inveja mata. É veneno. Perturba o sono das pessoas, tira o sossego, o apetite. A vítima canaliza toda sua energia para a elegância, tentando sublimar o trauma. Com a cabeleira prateada, reluzente e impecável o falante magistrado matou seus pares de sede e fome.

O que mais impressionou na sua fala foi a resistência física! Quantas horas ele suportou sem verter água? Ele bateu todos os recordes de tempo de oratória nas tribunas do Judiciário brasileiro. Impressionante. E que nó de gravata perfeito, na moda. Gravata de seda pura. Coisa pra salão de beleza. Treze horas de falatório. Lembrei de Sartre.

Quando passou pelo Recife, na década de 60, o filósofo do Existencialismo tornou-se habitual frequentador do Bar Savoy, na Avenida Guararapes, reduto boêmio da nata dos intelectuais pernambucanos, inclusive dos saudosos Carlos Pena Filho, Ascenso Ferreira e Austro Costa, para bater papo, falar mal do próximo e saborear seu chope encorpado e gelado, de colarinho branco, bem tirado, e bife de fígado acebolado com tempero lusitano do dono Português. Pois bem, depois de certo tempo, o badalado pensador francês passou a ser considerado "um chato" pelos escritores, clientes, garçons e torcedores de futebol, porque falava sem parar e sem deixar ninguém falar e levantar pra urinar. Assim que entrava no alegre recinto a turma desabafava: "Lá vem aquele gringo chato!" Danado foi Xandão ter perdido o jogo do Corinthians, conforme queixou-se durante o voto de Carmen Lúcia por causa de Fux.

Arthur Carvalho, da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas - APLJ



