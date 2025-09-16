Flávio Brainer: A Antígona brasileira
Cármen Lúcia Antunes Rocha, baixou sua guilhotina jurídica, trazendo no seu gesto 61 anos de uma História cheia de cadáveres insepultos
O guilhotinamento público Louis XVI, com a cabeça separada do corpo, provocou no historiador Michel de Certeau (História e Psicanálise) uma observação: aquela "separação" distinguia simbolicamente duas épocas: era o TEMPO que havia sido cortado, ao ponto de que até o calendário revolucionário mudara o nome dos meses do ano!
Aquele era um "acontecimento" crucial, não porque estivesse inscrito num tempo, num lugar, numa relação social, mas porque a "História" que se iniciava ali não guardaria mais as características da História que levara até ali.
Soberania
A pergunta que a República se fazia, naquele momento, era: a sociedade dos cidadãos será capaz de assumir uma responsabilidade endógena, quer dizer, não espera mais que a vontade de um tirano que rege segundo a vontade de Deus, seja o único responsável (ou "irresponsável", já que não responde à sociedade) pelo destino da Cidade? Chamemos isso, se quiserem, de SOBERANIA!
61 anos depois que fora cometido um CRIME DE LESA CONSTITUCIONALIDADE pelos militares brasileiros (1964) e, como consequência, a instalação de uma TANATOCRACIA associada a uma FOBOCRACIA (governos da Morte e do Medo: mata-se o dissidente; amedronta-se o pretendente) e se produz uma estranha figura para nossos padrões modernos: a do DESAPARECIDO POLÍTICO (a política é o lugar da aparição, da visibilidade num espaço chamado de "público"), 61 longos anos depois, algo aconteceu.
Violência "masculina"
Nossos golpes de Estado – inúmeros e contínuos – são "masculinos", falocráticos e contêm a "virilidade"(?) do extermínio do Outro. Bolsonaro, o "Imbrochável", o "Incomível" é o típico "mito" e porta-voz de uma sociedade fundada e reproduzida NA e PELA violência (contra o negro, os povos originários, o transgênero, a mulher, o pobre, o comunista...), e é por isso que sua prisão (de Bolsonaro) não dividirá propriamente nossa época: nossa violência atávica e cotidiana permanecerá entre nós. Não sejamos ingênuos!
Mas algo aconteceu nesse 11 de Setembro. E não é por acaso que alguns símbolos revolucionários e "patrióticos" sejam representados por... mulheres: Marianne na Revolução Francesa; Nadja Krupskaia na Russa; Louise Michel em 1848; Rosa Luxemburgo na insurreição alemã de 1919; Iara Iavelberg na resistência armada no Brasil... essas mesmas mulheres que representam o histórico GRANDE MEDO de todos os Imbrocháveis!
E o que aconteceu foi que uma mulher, CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, baixou sua guilhotina jurídica, trazendo no seu gesto 61 anos de uma História cheia de cadáveres insepultos, de criminosos impunes, de famílias destroçadas, de páginas em branco, de laudos falsificados...
Antígona
Carmen Lúcia é a nossa ANTÍGONA: em Sófocles, ela é aquela mulher herdeira de um destino trágico - pai parricida e sacrílego incestuoso (nossa tragédia é política e social!), mas que, enfrentando o tirano de Tebas (seu tio Creonte) se recusa a aceitar que seu irmão, Polinice, permaneça insepulto.
Com a condenação de Bolsonaro – um pobre Creonte idiota, inculto e covarde – nossos mortos e desaparecidos (o corpo de Tenório Jr., músico que acompanhava Vinicius de Moraes na Argentina em 1979, assassinado pelo ditadura portenha, acaba de ser identificado!), com sua condenação, retomo, nossos insepultos e torturados retornaram: nossa história política sofre uma bem aventurada inflexão, e nossa PÁTRIA deve a uma mulher, MÁTRIA, esse primeiro esboço de redenção.
Terror
Ustra era o "terror de Dilma Roussef", lembram? E a História, em sua irrecorrível ironia, encomendou um "terror" feminino para Bolsonaro, sem precisar tocar um dedo em seu corpo!
E que "um dia ele vá embora, Carminha, pra nunca mais voltar!", como na canção de Chico.
PS. Sófocles acaba de me mandar uma mensagem, para me lembrar que o conflito entre Antígona e Creonte era a tensão entre a tradição familiar (Antígona) e a Lei da Cidade, imposta pelo Tirano (Creonte). É verdade, meu caro amigo. Nesse caso, nossa ANTÍGONA BRASILEIRA inverteu a tragédia clássica: é a Lei da República Democrática que, finalmente, sepultará e redimirá a alma de nossos mortos!
Para Marcelo Santa Cruz
Flávio Brayner, professor Emérito da UFPE