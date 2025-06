Conversas de 1/2 minuto (42) Cantadores (I de II)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais conversas, nas vésperas do São João, hoje só com cantadores e afins, em livro que estou escrevendo (título da coluna).........

Parte, apenas, o restante ficou para a próxima semana, vésperas de São Pedro.

CÂMARA CASCUDO, escritor. É dele essa bela definição, "o melhor do Brasil é o brasileiro" (dita em conversa com Diógenes da Cunha Lima, que a registrou em Um brasileiro feliz). No terraço de sua casa na Rua Junqueira Aires (bairro da Ribeira, Natal), próxima da Praça das Mães, dois cantadores esperavam para se apresentar. Foi quando um deles viu besouro cascudo pousar nos ombros do mestre e pegou na viola

- Estou vendo dois cascudos

Um do outro é diferente

Um não tem raciocínio

O outro é inteligente

No mato cascudo é bicho

Na praça Cascudo é gente

GERALDO AMÂNCIO PEREIRA, cantador (de Cedro, Ceará). Numa cantoria disse

A viola que desafina agora

É com ela que luto com os poetas

Com viola eu sustento duas netas

Meus três filhos, meu genro e minha nora.

A mulher que me ama e me adora

Se alimenta também de cantoria

O meu pai, minha mãe, e minha tia

Tudo isso a viola é quem sustenta

Que viola é a minha ferramenta

E repente é o meu pão de cada dia

* * *

No Restaurante as Velhas (Lisboa), o professor António de Abreu Freire (de Aveiro) queria enviar mensagem para ele. Filmei no celular e mandamos. Resposta

Nosso poliglota Freire

Muitos favores me fez

Nessas questões de idiomas

Fala em oito, escreve em seis

E eu semi-analfabeto

Mal arranho o português.

Dá boca pra fora. Que é membro da Academia Cearense de Letras, a mais antiga do Brasil (criada em 15/08/1894). Antes mesmo da Brasileira (20/07/1887); e terceira, só para lembrar, é a de Pernambuco (26/01/1901).

* * *

Numa conversa, o chamei de gênio. E ele respondeu

Tem G em Geraldo e gênio

Tudo começa com G

Escolho o G de Geraldo

G de gênio é prá você.

IVANILDO VILANOVA, cantador (de Caruaru, Pernambuco). Com muita honra, para mim, sou padrinho de uma de suas duas filhas, Indira Essênia. Decidiram gravar um disco, Violas de ouro, ele e Geraldo Amâncio Pereira. Duas lendas, na cantoria. E pediram que escrevesse a contra-capa, uma honra. Como estavam brigados por muitos anos, dei os parabéns

Ainda bem que fizeram as pazes.

E Ivanildo

É que já estava na hora, doutor, de desatar o nó dessa desunião.

* * *

É dele essa Cantiga de Conselho

Você pode no muque arrebentar

Seja a porta da frente, ou da dispensa

Mas apenas pedindo com licença

Ela pode se abrir, você passar.

Me perdoe diga sempre quando errar

Não é feio ninguém ser educado

Nem humilde, gentil ou delicado

O contrário é que é constrangedor

Por favor diga sempre por favor

E obrigado por dar muito obrigado

JOÃO FURIBA (João Batista Bernardo), cantador (de Taquaritinga do Norte, Pernambuco). Cantando com Lourival Batista, Furiba começou

Meu colega Lourival

Acho que já vou embora

Já é quase meia noite

Breve vai dar zero hora

E eu não quero dar maçada

Na mulher que me adora.

Louro foi em cima

Furiba não vai agora

Com essa garota sua

Pois lá fora tem malandro

Que mexe até com a lua

Carrega ela e lhe deixa

Vagando só pela rua.

Para ver, desalentado, Furiba completar

Mais perigoso é a sua

Ficar em casa sozinha

Você entra pela sala

Outro sai pela cozinha

Eu pra não correr perigo

Pra onde vou levo a minha.

JOÃO PARAIBANO, cantador (do Sítio Pinica-Pau em Princesa Isabel, Paraíba). Fazia cantoria com Rogério Menezes (de Imaculada, Paraíba, embora tenha desde menino vivido em Caruaru) quando um cidadão botou dinheiro na bandeja e pediu que falassem mal das esposas, um do outro. Com as próprias presentes! João não se fez de rogado e acabou sextilha dizendo

Não sei como tu aguentas

Uma mulher braba e feia.

Rogério respondeu

A minha mulher é feia

Porém digna e singela

Sua mulher é bonita

Entre todas a mais bela

Por isso que muitos ursos

Estão pulando a janela.

E João

A minha mulher é bela

Estando vestida ou nua

Mais parece uma sereia

Quando desfila na rua

Melhor ser corno da minha

Do que marido da tua.

