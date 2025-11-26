Tiroteio perto da Casa Branca deixa militares em estado crítico
Em um aparente ato de emboscada, dois membros da Guarda Nacional que realizavam patrulha foram atingidos por disparos, em possível caso de terrorismo
Um grave incidente de segurança abalou o centro de Washington na tarde desta quarta-feira, a apenas dois quarteirões da Casa Branca. Em um aparente ato de emboscada, dois membros da Guarda Nacional que realizavam patrulha foram atingidos por disparos. As autoridades estão tratando o caso como um possível ato de terrorismo.
O ocorrido e o cenário
O ataque ocorreu por volta das 14h15 (horário local) na área da 17th Street e I Street NW, em uma zona de alta segurança e intensa circulação de pessoas. Fontes policiais indicam que o atirador, agindo sozinho, "emboscou" os militares.
Outros membros da Guarda Nacional na área responderam imediatamente ao fogo, conseguindo deter o agressor. O incidente levou ao imediato lockdown da Casa Branca, do Departamento do Tesouro e de edifícios federais próximos.
Situação das vítimas e prisão
Os dois militares da Guarda Nacional atingidos foram levados a hospitais locais e estão em estado crítico.
O suspeito, identificado como Rahmanullah Lakanwal, um cidadão afegão de 29 anos que entrou nos EUA em 2021, foi baleado e detido no local da ocorrência. Ele também foi transportado para um hospital, gravemente ferido.
As autoridades não informaram se há foragidos, mas o chefe assistente da Polícia Metropolitana de D.C., Jeffery Carroll, afirmou que vídeos de vigilância sugerem a ação de um "atirador solitário".
O motivo do ataque ainda é desconhecido e está sob intensa investigação do FBI, que considera a ação um "assalto a oficiais federais" com potencial implicação de segurança nacional.
Reações oficiais e resposta de Trump
O tiroteio gerou forte reação das autoridades federais:
- Presidente Donald Trump: O presidente, que estava na Flórida para o feriado de Ação de Graças, se manifestou em sua rede social, classificando o atirador como um "animal" e prometendo que ele "pagará um preço muito alto". Trump ainda elogiou a Guarda Nacional, declarando: "Deus abençoe nossa Grande Guarda Nacional... Eu, como Presidente dos Estados Unidos, e todos associados ao Gabinete da Presidência, estamos com vocês!".
- Aumento de Tropas: O Secretário de Defesa, Pete Hegseth, anunciou que, a pedido do presidente Trump, 500 tropas adicionais da Guarda Nacional serão enviadas a Washington D.C., reforçando o contingente já criticado por sua presença na capital.
- Prefeita Muriel Bowser e FBI: A prefeita de D.C. confirmou o estado crítico dos militares. O diretor do FBI, Kash Patel, classificou o tiroteio como um "ato hediondo" e garantiu que o FBI liderará a investigação, em colaboração com o Serviço Secreto e outras agências.
O ataque ocorre em um momento sensível, um dia antes do feriado de Ação de Graças, e em meio a um debate legal sobre a constitucionalidade da manutenção das tropas da Guarda Nacional na capital, ordem expedida pelo governo Trump.