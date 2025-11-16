Erupção de vulcão no Japão levanta coluna de 4,4 km de cinzas e cancela voos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Uma série de erupções foi registrada no vulcão Sakurajima, no sul do Japão; Segundo a WNI, o número de erupções neste ano chegou a 302

Clique aqui e escute a matéria

O vulcão Sakurajima, no sul do Japão, entrou em erupção na madrugada deste domingo, 16, lançando uma coluna de cinzas e fumaça de 4,4 quilômetros de altura.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, foi registrada uma série de erupções. A mais forte delas ocorreu às 00h56 no horário local. Outras erupções levantaram colunas de fumaça de 3 7 e 2,5 quilômetros.

A agência alertou que o material vulcânico poderia ser carregado em um raio de até 5 quilômetros ao redor do local das erupções.

A agência local de meteorologia WNI informou que foi a primeira vez desde julho de 2024 em que uma coluna de cinzas e fumaça se formou acima de 4,4 quilômetros no vulcão.

O vulcão Sakurajima tem alta atividade: o número de erupções este ano chegou a 302, das quais 148 tiveram explosões vulcânicas, segundo a WNI.

Segundo a imprensa local, 40 voos internacionais e domésticos foram cancelados no Aeroporto de Kagoshima, a cidade mais próxima do vulcão. Não há registro de feridos ou de danos a edifícios.