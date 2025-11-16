Erupção de vulcão no Japão levanta coluna de 4,4 km de cinzas e cancela voos
Uma série de erupções foi registrada no vulcão Sakurajima, no sul do Japão; Segundo a WNI, o número de erupções neste ano chegou a 302
O vulcão Sakurajima, no sul do Japão, entrou em erupção na madrugada deste domingo, 16, lançando uma coluna de cinzas e fumaça de 4,4 quilômetros de altura.
Segundo a Agência Meteorológica do Japão, foi registrada uma série de erupções. A mais forte delas ocorreu às 00h56 no horário local. Outras erupções levantaram colunas de fumaça de 3 7 e 2,5 quilômetros.
A agência alertou que o material vulcânico poderia ser carregado em um raio de até 5 quilômetros ao redor do local das erupções.
A agência local de meteorologia WNI informou que foi a primeira vez desde julho de 2024 em que uma coluna de cinzas e fumaça se formou acima de 4,4 quilômetros no vulcão.
O vulcão Sakurajima tem alta atividade: o número de erupções este ano chegou a 302, das quais 148 tiveram explosões vulcânicas, segundo a WNI.
Segundo a imprensa local, 40 voos internacionais e domésticos foram cancelados no Aeroporto de Kagoshima, a cidade mais próxima do vulcão. Não há registro de feridos ou de danos a edifícios.