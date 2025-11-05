Presidente do México, Claudia Sheinbaum, é vítima de assédio sexual na rua enquanto ia para evento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em vídeo, é possível ver o momento que um homem se aproxima da presidente, passa a mão nos seus ombros, tenta beijá-la no pescoço e toca em seus seios

Clique aqui e escute a matéria

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, foi vítima de assédio sexual enquanto cumprimentava e tirava fotos com apoiadores, nesta terça-feira (4), no centro da cidade.

Em um vídeo, é possível ver o momento que um homem se aproxima da presidente, passa a mão nos seus ombros e tenta beijá-la no pescoço, após isso o indivíduo toca nos seios da chefe executiva. Segundo relatos, ele aparentava estar alcoolizado.

O caso aconteceu quando Claudia se dirigia para um evento público nas proximidades do palácio presidencial.

A presidente reagiu afastando as mãos do homem com calma, disse “Não se preocupe”, e ainda aceitou tirar uma foto com o agressor antes que um assessor interviesse para afastá-lo.

O agressor foi identificado pelas autoridades como Uriel Rivera Martínez e preso logo em seguida. Ele foi encaminhado à Promotoria da Cidade do México especializada em delitos sexuais.

Reações oficiais

A ministra das Mulheres, Citlali Hernández, qualificou o ato como resultado de uma “visão sexista” enraizada, criticando a normalização de invasões ao espaço pessoal e ao corpo das mulheres.

"O assédio, a intimidação, o abuso e qualquer forma de violência dirigida contra as mulheres não podem ser ignorados ou minimizados, devemos denunciá-los e combatê-los. Condenamos o ato que a nosso presidente sofreu hoje", declarou Citlali via X.

A presidente Sheinbaum afirmou, nesta quarta-feira (5), que decidiu registrar uma denúncia formal, não apenas por si mesma, mas por todas as mulheres do país.

“Minha reflexão é: se não presto uma denúncia, em que condição ficam as outras mulheres mexicanas? Se fazem isso com a presidente, o que pode acontecer com todas as mulheres no nosso país?”, disse Claudia em uma coletiva de imprensa.

Sheinbaum propôs avaliar mudanças na legislação para que o assédio sexual seja crime penalizado em todos os estados mexicanos, reforçando a necessidade de uma campanha nacional contra esse tipo de violência.

Leia Também Astronautas chineses fazem primeiro churrasco no espaço e gravam vídeo

Segurança presidencial e social

O incidente reacendeu o debate sobre a segurança presidencial. A presidente mantém um esquema de proteção discreto, similar ao adotado por seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador, o que, segundo críticos, pode ter contribuído para a vulnerabilidade no momento do assédio.

Claudia afirmou que não pretende aumentar sua segurança pessoal, mantendo sua aproximação com a população.

Violência contra a mulher no México

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI), 45% das mulheres no México já sofreram assédio em espaços públicos.

Organizações feministas e ativistas veem o episódio como simbólico: se nem a presidente está imune a esse tipo de violência, isso reforça a urgência de políticas mais eficazes contra o assédio sexual.



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />