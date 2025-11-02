Drones ucranianos atingem porto russo de Tuapse, danificando navios e infraestrutura

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Ministério da Defesa russo afirmou neste domingo que suas forças de defesa aérea derrubaram 283 drones ucranianos nas últimas horas

Um ataque com drones ucranianos atingiu na madrugada deste domingo, 2, o porto russo de Tuapse, no Mar Negro, danificando ao menos duas embarcações estrangeiras e parte da infraestrutura do terminal de petróleo local. O bombardeio faz parte da estratégia de Kiev de enfraquecer o esforço de guerra russo, mirando instalações energéticas consideradas essenciais para Moscou.

De acordo com o centro de operações de emergência da região de Krasnodar, "dois navios civis estrangeiros foram danificados" após o ataque. As autoridades russas informaram que os incêndios provocados pelas explosões foram controlados e que não houve vítimas entre as tripulações.

Imagens não verificadas publicadas em canais russos e ucranianos no Telegram mostram o terminal e um navio-tanque em chamas durante a noite. A agência Reuters afirmou não ter conseguido confirmar a autenticidade dos vídeos.

Um oficial do Serviço de Segurança Interna da Ucrânia (SBU) confirmou que as forças ucranianas foram responsáveis pelo ataque. Segundo ele, cinco drones atingiram um navio-tanque, a infraestrutura de carregamento e prédios portuários próximos.

O porto abriga o terminal petrolífero de Tuapse, operado pela estatal russa Rosneft, que possui capacidade de processamento de até 240 mil barris de petróleo por dia. A instalação exporta produtos como nafta, óleo combustível e diesel com alto teor de enxofre para países como China, Malásia, Cingapura e Turquia.

Ainda não há informações sobre a retomada das operações após o ataque.

Ataques com drones

O Ministério da Defesa russo afirmou neste domingo que suas forças de defesa aérea derrubaram 283 drones ucranianos nas últimas horas. A Ucrânia não comentou oficialmente o ataque a Tuapse.

Em resposta, Moscou manteve sua própria ofensiva aérea. Segundo autoridades ucranianas, bombardeios russos na região de Zaporizhzhia deixaram quase 60 mil pessoas sem energia elétrica durante a noite. Duas mortes foram registradas na região de Odessa, no sul do país.

Na área de Tuapse, destroços de drones foram encontrados em pelo menos cinco localidades, causando danos a janelas e à estação ferroviária local. O ataque também levou ao fechamento temporário de dezenas de aeroportos no sul e oeste da Rússia, informou a agência reguladora Rosaviatsiya.