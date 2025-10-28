EUA matam 14 em ataques contra barcos no Pacífico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em um ataque no início de outubro, que teve dois sobreviventes, os militares americanos resgataram os tripulantes e posteriormente os repatriaram

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou nesta terça-feira (28) que o Exército dos EUA destruiu quatro barcos suspeitos de transportar drogas na segunda-feira (27) no oceano Pacífico. No ataque, 14 pessoas morreram e um tripulante sobreviveu.

O anúncio feito na rede social X marca uma escalada contínua no ritmo dos ataques, que começaram no início de setembro com intervalos de semanas. Esta foi a primeira vez que múltiplos ataques foram anunciados em um único dia.

Hegseth disse que as autoridades mexicanas de busca e resgate "assumiram a responsabilidade por coordenar o resgate" do único sobrevivente, mas não disse se essa pessoa permaneceria sob sua custódia ou seria entregue aos EUA.

ATAQUES DOS EUA

Em um ataque no início de outubro, que teve dois sobreviventes, os militares americanos resgataram os tripulantes e posteriormente os repatriaram para a Colômbia e o Equador.

Hegseth postou imagens dos ataques nas redes sociais, nas quais dois barcos podem ser vistos navegando em alta velocidade pela água. Um deles está visivelmente carregado com uma grande quantidade de pacotes ou fardos. Ambos explodem repentinamente e são vistos em chamas.

O terceiro ataque atingiu dois barcos que estavam parados na água, lado a lado. Eles parecem estar praticamente vazios, com pelo menos duas pessoas sendo vistas se movimentando antes de uma explosão.

Hegseth disse que "os quatro navios eram conhecidos por nosso aparato de inteligência, transitando por rotas conhecidas de narcotráfico e transportando narcóticos".

O número de mortos nos 13 ataques divulgados desde o início de setembro é de pelo menos 57 pessoas.