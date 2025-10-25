fechar
Mundo | Notícia

Israel ataca Faixa de Gaza, mesmo após ter se comprometido a retomar cessar-fogo

Forças de Defesa de Israel afirmaram ter realizado um "ataque preciso" no centro da Faixa de Gaza para 'impedir ofensiva no Hamas contra suas tropas'

Por Agência Estado Publicado em 25/10/2025 às 15:37 | Atualizado em 25/10/2025 às 16:03
Vista dos escombros de prédios destruídos pela guerra entre Israel e o Hamas, na área de al-Nafaq, no bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza, nesta sexta- feira, 24 de outubro de 2025
Vista dos escombros de prédios destruídos pela guerra entre Israel e o Hamas, na área de al-Nafaq, no bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza, nesta sexta- feira, 24 de outubro de 2025 - ABDEL KAREEM HANA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

As Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês) afirmaram, em seu canal no aplicativo mensageiro Telegram, ter realizado um "ataque preciso" na região de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.

Segundo as IDF, a ação visou impedir uma ofensiva do Hamas contra as tropas israelenses.

O ataque ocorre após Israel se comprometer a retomar a aplicação do cessar-fogo em Gaza.

As forças israelenses disseram ainda que as tropas do Comando Sul estão posicionadas na área, de acordo com o acordo de cessar-fogo, e continuarão a operar para remover qualquer ameaça imediata.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Lula critica guerra em Gaza e inércia na criação do Estado palestino
MUNDO

Lula critica guerra em Gaza e inércia na criação do Estado palestino
Implementação de plano de paz em Gaza está 'melhor do que o esperado', diz vice-presidente dos EUA
ISRAEL

Implementação de plano de paz em Gaza está 'melhor do que o esperado', diz vice-presidente dos EUA

Compartilhe

Tags