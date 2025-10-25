Israel ataca Faixa de Gaza, mesmo após ter se comprometido a retomar cessar-fogo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Forças de Defesa de Israel afirmaram ter realizado um "ataque preciso" no centro da Faixa de Gaza para 'impedir ofensiva no Hamas contra suas tropas'

As Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês) afirmaram, em seu canal no aplicativo mensageiro Telegram, ter realizado um "ataque preciso" na região de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.

Segundo as IDF, a ação visou impedir uma ofensiva do Hamas contra as tropas israelenses.

O ataque ocorre após Israel se comprometer a retomar a aplicação do cessar-fogo em Gaza.

As forças israelenses disseram ainda que as tropas do Comando Sul estão posicionadas na área, de acordo com o acordo de cessar-fogo, e continuarão a operar para remover qualquer ameaça imediata.

