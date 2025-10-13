fechar
Mundo | Notícia

Lula: quando Netanyahu deixar de ser governo, não haverá problemas entre Brasil e Israel

O presidente do Brasil afirmou que o fim da guerra entre Israel e Hamas é um motivo de alegria e declara que o acordo parece ser definitivo

Por Estadão Conteúdo Publicado em 13/10/2025 às 16:45
O presidente Lula
O presidente Lula - Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira (13), que o fim da guerra entre Israel e o Hamas é um "dia muito importante para a humanidade" e um "motivo de alegria".

Em entrevista ao Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o presidente declarou que o acordo do fim do conflito parece ser definitivo e disse que 'antes tarde do que nunca'

"É um dia muito importante para a humanidade, o fato que uma coisa que não deveria ter acontecido, mas aconteceu e poderia ter sido resolvida mais cedo, mas não foi resolvido. É um motivo de alegria de saber que o povo palestino e o povo de Israel vão viver em paz", falou o presidente do Brasil.

Problemas com Netanyahu

Lula falou que os países têm que trabalhar para alcançar uma "paz definitiva" e reafirmou que o Brasil não tem problemas com o povo de Israel, mas apenas com o primeiro-ministro daquele país, Benjamin Netanyahu.

"O Brasil não tem problema com Israel, tem problema com Netanyahu. A hora que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel", declarou o presidente brasileiro.

Lula afirmou ainda que chegou o momento de resolver a guerra entre Ucrânia e Rússia. "Ela [guerra] já cansou todo mundo."

