"A vida vencerá o terror": comunidade judaica em Pernambuco celebra libertação de reféns na Faixa de Gaza

Presidente da Federação Israelita de Pernambuco destaca dor e esperança em mensagem nas redes sociais após anúncio de libertações

“A vida vencerá o terror.” A frase carregada de significado foi dita nesta segunda-feira (13) pelo presidente da Federação Israelita de Pernambuco, Boris Berenstein, ao comentar a libertação dos primeiros reféns israelenses mantidos em poder do Hamas na Faixa de Gaza desde os ataques de outubro de 2023.

As primeiras imagens da liberação dos reféns provocaram cenas de comoção em praças de Tel-Aviv e outras cidades israelenses, onde famílias acompanham as notícias com expectativa e alívio.

Após mais de 700 dias de incerteza e negociações, o grupo terrorista Hamas entregou, nas primeiras horas do dia (horário de Brasília), sete reféns israelenses ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), dando início à troca de prisioneiros prevista pelo acordo de cessar-fogo firmado com Israel.

A libertação, segundo as agências internacionais, é parte de uma operação que ainda prevê o retorno de 20 reféns israelenses vivos, em troca de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos detidos por Israel.

"Luto e esperança caminham lado a lado"

Em sua mensagem, Boris Berenstein expressou a emoção da comunidade judaica de Pernambuco diante do retorno dos primeiros reféns, mas destacou também a dor dos que ainda aguardam notícias — ou sequer têm a esperança do reencontro.

“Hoje é um dia de significado imenso para o povo judeu, em Israel e em todas as comunidades do mundo. Um dia especial para toda a humanidade. Um dia em que o luto e a esperança caminham lado a lado”, afirmou.

“Cada retorno é uma vitória contra o terror. (...) Ainda choramos pelos que não voltarão com vida. Mas hoje celebramos a afirmação mais poderosa do judaísmo: Am Israel Chai — o povo de Israel vive.”

Cessar-fogo temporário e operações em andamento

O acordo de cessar-fogo, firmado na última sexta-feira (10), estabeleceu um prazo de 72 horas para as trocas de prisioneiros e recuo das forças israelenses dentro da Faixa de Gaza. O CICV confirmou que está supervisionando o processo tanto da libertação dos reféns quanto do retorno dos palestinos libertados, que estão sendo encaminhados à Cisjordânia e à Faixa de Gaza.

Israel, por sua vez, exige que o Hamas entregue também os restos mortais dos reféns que morreram durante o cativeiro. Quatro corpos foram entregues nesta segunda, mas as autoridades israelenses acreditam que até 26 reféns estejam mortos, enquanto o paradeiro e a condição física de outros dois ainda são desconhecidos.

Solidariedade e compromisso com a paz

A mensagem de Berenstein também pediu que o momento sirva de reflexão mais ampla. Segundo ele, a dor vivida pelo povo judeu deve ser transformada em ação concreta em defesa da dignidade humana e da paz — uma paz que não ignore as ameaças reais, mas que as enfrente com coragem e verdade.

“Que Pernambuco, estado de acolhimento e liberdade, una-se a nós neste instante de reflexão. Que possamos transformar a dor em compromisso com a dignidade humana, com a justiça e com a paz verdadeira — uma paz que não ignora o mal, mas o supera com coragem e memória.”

Com informações complementares do Estadão Conteúdo.

