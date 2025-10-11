Israel faz ataque aéreo no sul do Líbano; uma pessoa morre e sete ficam feridas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo o exército israelense, o ataque visava um local que armazenava máquinas para serem usadas na reconstrução de infraestrutura do grupo Hezbollah

As forças militares israelenses realizaram ataques aéreos no sul do Líbano na madrugada deste sábado, matando uma pessoa, ferindo sete e atingindo uma rodovia que liga Beirute a regiões do sul do país, disse o Ministério da Saúde libanês.

Segundo o exército israelense, o ataque visava um local que armazenava máquinas para serem usadas na reconstrução de infraestrutura do grupo Hezbollah, com quem um cessar-fogo mediado pelos EUA está em vigor, ainda que Israel esteja realizando ataques aéreos quase diários. Os israelenses acusam o Hezbollah de tentar se reconstruir após pesadas perdas durante o conflito.

Guerra mais recente

A guerra mais recente entre Israel e Hezbollah matou mais de quatro mil pessoas no Líbano, incluindo centenas de civis, e causou uma destruição estimada em US$ 11 bilhões, de acordo com o Banco Mundial. Em Israel, 127 pessoas morreram, incluindo 80 soldados.

A guerra começou quando o Hezbollah começou a disparar foguetes através da fronteira em 8 de outubro de 2023, um dia após a incursão liderada pelo Hamas no sul de Israel ter desencadeado a guerra em Gaza. Israel respondeu com bombardeios e ataques aéreos no Líbano, e os dois lados escalaram um conflito que se tornou uma guerra no fim de setembro de 2024.



