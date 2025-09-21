Funeral de Charlie Kirk reúne multidão e conta com discurso de Trump
Cerimônia em estádio no Arizona teve presença de líderes políticos, familiares e milhares de apoiadores, em meio a fortes medidas de segurança
O funeral do ativista conservador norte-americano Charlie Kirk, assassinado em 10 de setembro durante um discurso em uma universidade, reuniu dezenas de milhares de pessoas neste domingo (21) no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona.
A cerimônia contou com homenagens emocionadas, forte presença de autoridades e medidas de segurança reforçadas.
Estádio lotado e homenagens
Organizado pelo grupo Turning Point USA, fundado por Kirk, o memorial foi marcado por cânticos evangélicos, gaitas de fole tocando Amazing Grace e um grande retrato do ativista de 31 anos. A demanda superou a capacidade do estádio, de 73 mil lugares, levando a organização a preparar uma arena extra para acomodar o público excedente.
Entre os presentes estavam o presidente Donald Trump, o vice-presidente JD Vance, além de nomes de peso do governo e do Partido Republicano, como o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Defesa Pete Hegseth e a diretora de Inteligência Nacional Tulsi Gabbard. O comentarista Tucker Carlson e diversas figuras ligadas à direita norte-americana também compareceram.
Discurso de Trump e tensões políticas
Trump foi um dos momentos mais aguardados da cerimônia. Seu discurso, transmitido em telões, arrancou aplausos e gritos de “Estados Unidos” da multidão. O ex-presidente afirmou que o evento era uma celebração da vida de um “grande homem” e destacou que o dia deveria servir como um momento de cura.
Outros discursos marcantes vieram do vice-presidente JD Vance e de Erika Kirk, viúva do ativista. Todos falaram sob proteção de vidros blindados, medida adotada após a prisão de um homem armado nas imediações do estádio, na sexta-feira anterior.
Acusação e investigação
O principal suspeito do crime, Tyler Robinson, de 22 anos, foi indiciado por homicídio. Parentes relataram às autoridades que ele havia radicalizado seu discurso político nos últimos anos, embora não tivesse filiação partidária nem registro de voto nas últimas eleições. Caso seja condenado, pode enfrentar pena de morte.
Segurança e repercussões
O Departamento de Segurança Interna classificou o funeral como um evento de alto risco, em nível comparável ao Super Bowl. Longas filas para revista e proibição de entrada com bolsas fizeram parte das medidas de prevenção.
A morte de Kirk também gerou repercussões políticas e midiáticas. A relação tensa entre Trump e parte da imprensa ganhou novo capítulo após a rede ABC suspender o programa Jimmy Kimmel Live, depois de piadas envolvendo o assassinato. Entidades ligadas à liberdade de expressão apontaram a decisão como reflexo da pressão do ex-presidente para silenciar críticas.