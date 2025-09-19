Otan se reunirá na próxima semana para discutir violação do espaço aéreo da Estônia pela Rússia
O Conselho da Otan respondeu que se reunirá no início da próxima semana para discutir a violação de hoje do espaço aéreo da Estônia pela Rússia
Clique aqui e escute a matéria
O primeiro-ministro da Estônia, Kristen Michal, afirmou na rede X que seu governo solicitou consultas ao abrigo do Artigo 4 da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o qual permite que um Estado-membro realize um pedido formal para discutir ameaças à sua integridade territorial, independência política ou segurança.
O Conselho da Otan respondeu que se reunirá no início da próxima semana para discutir a violação de hoje do espaço aéreo da Estônia pela Rússia.
CAÇAS RUSSOS
Três caças russos MiG-31 entraram no espaço aéreo estoniano sobre o Golfo da Finlândia sem permissão e permaneceram lá por 12 minutos, segundo informações da Estônia.
O primeiro-ministro estoniano, Krisen Michal, disse que os jatos russos foram "forçados a fugir", a partir da resposta de caças F-35 italianos, estacionados no país, além de aeronaves suecas e finlandesas.