Mundo | Notícia

Otan se reunirá na próxima semana para discutir violação do espaço aéreo da Estônia pela Rússia

Por Estadão Conteúdo Publicado em 19/09/2025 às 21:31 | Atualizado em 19/09/2025 às 21:31
O primeiro-ministro da Estônia, Kristen Michal
O primeiro-ministro da Estônia, Kristen Michal - REPRODUÇÃO

O primeiro-ministro da Estônia, Kristen Michal, afirmou na rede X que seu governo solicitou consultas ao abrigo do Artigo 4 da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o qual permite que um Estado-membro realize um pedido formal para discutir ameaças à sua integridade territorial, independência política ou segurança.

O Conselho da Otan respondeu que se reunirá no início da próxima semana para discutir a violação de hoje do espaço aéreo da Estônia pela Rússia.

CAÇAS RUSSOS

Três caças russos MiG-31 entraram no espaço aéreo estoniano sobre o Golfo da Finlândia sem permissão e permaneceram lá por 12 minutos, segundo informações da Estônia.

O primeiro-ministro estoniano, Krisen Michal, disse que os jatos russos foram "forçados a fugir", a partir da resposta de caças F-35 italianos, estacionados no país, além de aeronaves suecas e finlandesas.

 

 
 

