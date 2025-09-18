fechar
Forte terremoto de magnitude 7,8 atinge a Rússia e gera alerta de tsunami

Sismo ocorreu na mesma região que já havia sido atingida por um tremor de magnitude 7,4 no último sábado; não há relatos imediatos de vítimas ou danos

Por JC Publicado em 18/09/2025 às 20:59
Mapa virtual da região de Petropavlovsk-Kamchatsky, na costa leste da Rússia
Mapa virtual da região de Petropavlovsk-Kamchatsky, na costa leste da Rússia - REPRODUÇÃO/USGS

Um forte terremoto de magnitude 7,8 atingiu a região de Petropavlovsk-Kamchatsky, na costa leste da Rússia, no início da manhã desta sexta-feira (19), horário local — noite de quinta-feira (18), no Brasil. O tremor chegou a disparar um alerta de tsunami para a região, que foi suspenso pouco tempo depois.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do terremoto foi localizado no mar, a 127 quilômetros da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, e a uma profundidade de 19,5 quilômetros.

O evento sísmico gerou uma série de tremores secundários na região, que já vive sob alerta. Este é o segundo grande terremoto a atingir a mesma área em menos de uma semana. No último sábado (13), um tremor de magnitude 7,4 já havia sido registrado no local.

Até o momento, não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo terremoto. O Sistema de Alerta de Tsunami do Pacífico, que havia emitido uma ameaça para áreas costeiras próximas, cancelou o alerta, indicando que o risco de ondas gigantes foi descartado.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

