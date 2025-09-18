França: milhares de manifestantes tomam ruas em protesto contra Macron e seu novo premiê

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O governo mobilizou cerca de 80 mil policiais para manter a ordem, mas os protestos continuaram, com bloqueios e confrontos em várias cidades

Milhares de manifestantes tomaram as ruas de Paris e outras cidades francesas em protesto contra o governo do presidente da França, Emmanuel Macron, nesta quinta-feira (18). As greves afetaram o metrô de Paris e outros serviços.

Os protestos visam pressionar o novo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, indicado por Macron, que enfrenta resistência também no parlamento sobre como equilibrar as finanças da França. Propostas de cortes de gastos em serviços públicos, como escolas e hospitais, são amplamente criticadas.

A oposição alega que os serviços públicos estão sendo erodidos desde que Macron dissolveu o parlamento em 2024. Partidos de esquerda e sindicatos pedem que os ricos e empresas paguem mais impostos, em vez de cortes que afetem trabalhadores de baixa e média renda.

CONFRONTOS E AÇÃO DO GOVERNO

O governo da França mobilizou cerca de 80 mil policiais para manter a ordem, mas os protestos continuaram, com bloqueios e confrontos em várias cidades. O Ministério do Interior relatou 181 prisões e mais de 450 mil manifestantes fora de Paris. As interrupções no transporte foram menores do que o esperado, mas ainda afetaram a vida cotidiana.

Trabalhadores ferroviários em greve acenando sinalizadores fizeram uma breve incursão na sede do Ministério da Economia em Paris, deixando rastros de fumaça no ar antes de sair. A empresa ferroviária nacional francesa SNCF disse que "algumas interrupções" eram esperadas em trens de alta velocidade para a França e Europa, mas a maioria funcionará. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



