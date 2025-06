Trump agradece ao Irã por avisar de 'resposta fraca' e pede que país e Israel busquem a paz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu ao Irã por ter avisado com antecedência do ataque a bases norte-americanas no Oriente Médio mais cedo. Em publicação na Truth Social, o republicano exortou tanto o Irã quanto Israel a trabalharem pela retomada da paz na região.

"Tenho prazo em informar que nenhum americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado", afirmou o presidente dos EUA, ao atribuir a ausência de vítimas ao aviso antecipado dos iranianos. .

Trump ressaltou que o Irã reagiu à ofensiva norte-americana contra instalações nucleares com uma "resposta muito fraca, que já esperávamos". Segundo ele, a retaliação foi contida de maneira efetiva.

"Foram disparados 14 mísseis - 13 foram derrubados e 1 foi 'liberado', porque estava seguindo em uma direção não ameaçadora", destacou o presidente dos EUA. "Talvez o Irã possa agora prosseguir rumo a paz e harmonia na Região, e eu encorajarei Israel entusiasticamente a fazer o mesmo", concluiu.

Em outra publicação, Trump agradeceu o apoio da Catar e disse que nenhum cidadão do país foi morto ou ferido no ataque à base americana perto de oha. "Parabéns mundo, é hora da paz", declarou, em uma terceira postagem.



Irã atacou bases dos EUA no Catar

O Irã lançou nesta segunda-feira, 23, ataques contra alvos americanos no Oriente Médio como retaliação ao bombardeio contra suas centrais nucleares feito pelos EUA no fim de semana.

As Forças Armadas do Irã confirmaram ataque à base americana de Al-Udeid, no Catar, a maior e mais estratégica dos EUA na região, que abriga o Comando Central americano. Ao menos 10 mil soldados e civis americanos servem no local.

A liderança militar iraniana também alertou que violações à sua "integridade territorial" terão resposta, em comunicado divulgado no Telegram.

"A base Al-Udeid foi alvejada com ataque de mísseis devastador e poderoso na operação Besharat Fatah. Essa base é o quartel-general da Air Force e o maior ativo estratégico do exército terrorista americano na região", afirmaram.

As Forças Armadas iranianas classificaram as bases americanas no Oriente Médio como uma "grande fonte de fraqueza" para os Estados Unidos. "Não vamos deixar qualquer ataque contra nossa integridade territorial, soberania e segurança nacional sem reposta, sob nenhuma circunstância", ressaltaram.

O Irã afirma que entrou em contato com autoridades catarianas e avisou com antecedência que os ataques estavam por vir, a fim de minimizar as baixas, de acordo com três autoridades iranianas familiarizadas com os planos.

O Catar afirmou que suas defesas aéreas interceptaram com sucesso os mísseis iranianos. "Afirmamos que o Catar se reserva o direito de responder diretamente de maneira equivalente à natureza e à escala dessa agressão descarada, em conformidade com o direito internacional", disse Majed Al Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, em uma publicação no X.