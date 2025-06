Parque divulga imagens de operação de resgate de brasileira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A direção do Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia, divulgou na tarde desta segunda-feira (23) imagens da operação de resgate da brasileira Juliana Marins, de 26 anos. Ela escorregou em um penhasco enquanto percorria uma trilha na sexta-feira, 20, e desde então aguarda resgate, a cerca de 600 metros do ponto onde caiu e há mais de 60 horas sem água, sem comida nem agasalho adequado à temperatura local.

"Dois alpinistas bem experientes da região estão indo ao encontro do local do acidente de Juliana", publicou nesta segunda-feira um perfil criado por familiares de Juliana para divulgar notícias sobre seu resgate. "Não temos a informação se eles conseguirão dar continuidade ao resgate durante a noite, mas sabemos que há um bom reforço, com equipamentos específicos para acompanhar a equipe que já está no local", completou o perfil.

TENTATIVAS DE RESGATE

Desde que o acidente aconteceu e as autoridades foram acionadas, já ocorreram outras tentativas de resgate, todas interrompidas antes que os socorristas chegassem até a brasileira.

"Às 16h do horário local o resgate foi interrompido por condições climáticas. Mas antes já havia sido dito que eles parariam ao entardecer por não operarem à noite", registrou o mesmo perfil, na manhã desta segunda-feira. "Um dia inteiro e eles (os socorristas) avançaram só 250 metros abaixo, faltavam 350 metros para chegar na Juliana e eles recuaram mais uma vez! Mais um dia! Nós precisamos de ajuda, nós precisamos que o resgate chegue até Juliana com urgência!", conclui o texto.

O pai de Juliana, Manoel Marins, está viajando rumo à Indonésia para acompanhar a operação de resgate, mas nesta segunda-feira permanecia em Lisboa, Portugal. Isso porque, para chegar à Indonésia, o voo precisa passar por Doha, no Catar, mas o aeroporto de lá está fechado em função de ataques do Irã a uma base militar dos Estados Unidos no Catar.