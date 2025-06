Estados Árabes condenam ataque do Irã contra base dos EUA no Catar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Arábia Saudita, Jordânia, Bahrein e Emirados Árabes Unidos divulgaram comunicados condenando o ataque do Irã a uma base dos Estados Unidos no Catar. As declarações repudiaram a ofensiva e expressaram solidariedade ao Catar. Autoridades cataris e norte-americanas informaram que, até o momento, não há registro de vítimas. O ataque foi uma resposta aos bombardeios dos EUA contra instalações nucleares no Irã realizados no fim de semana.

"O Reino da Arábia Saudita condena e denuncia nos termos mais fortes a agressão lançada pelo Irã contra o Estado irmão do Catar, o que constitui uma flagrante violação do direito internacional e dos princípios da boa vizinhança", afirmou o governo saudita. "É inaceitável e não pode ser justificado sob nenhuma circunstância."

FIM DA ESCALADA MILITAR

O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos "ressaltou a necessidade de um fim imediato da escalada militar, alertando que a continuidade dessas ações poderá comprometer a segurança regional e levar a região por caminhos perigosos, com consequências desastrosas para a paz e a segurança internacionais".

A Jordânia "reafirmou sua forte condenação à agressão lançada pelo Irã", classificada como uma escalada perigosa. Já o Bahrein declarou que se trata de uma "flagrante violação" da soberania e do espaço aéreo do Catar.