Secretário de Estado diz que EUA estão dispostos a aceitar programa nuclear do Irã, mas sem enriquecimento próprio

Marco Rubio afirmou que o Irã pode ter um programa nucelar civil, com reatores para energia elétrica e importação de material enriquecido

Após os ataques do último sábado (21) a instalações nucleares no Irã, os Estados Unidos apontaram disposição em aceitar um programa nuclear civil iraniano, contanto que o país não enriqueça urânio em território próprio. As afirmações foram dadas pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, neste domingo (22), em entrevista à CBS.

O secretário também apontou que o país pode ter reatores para energia elétrica e importar material enriquecido, assim como "dezenas de países no mundo".

"Qualquer país do mundo tem direito a programa nuclear civil. O que eles não têm direito é enriquecer a 60%, esconder sob montanha e desenvolver mísseis", disse Rubio.

Rubio negou que o objetivo americano seja uma mudança de regime no Irã, liderado pelo Aiatolá Ali Khamenei desde 1989.

"Não foi ataque ao Irã nem ao povo iraniano. Não foi jogada de mudança de regime. Foi para degradar três instalações nucleares relacionadas a ambições de nuclearização", disse. Os alvos foram as instalações de Fordow, Natanz e Isfahan.

O secretário revelou que Trump deu prazo de 60 dias ao líder supremo iraniano para negociar antes dos ataques. Ainda de acordo com Rubio, o empresário Steve Witkoff participou das negociações através o governo de Omã, com uma proposta "muito generosa" apresentada por escrito.

"Presidente escreveu carta ao líder supremo dizendo: nos próximos 60 dias queremos acordo. Se não virmos progresso, temos outras alternativas", afirmou.

Rubio contestou avaliações de inteligência sobre ausência de ordem política iraniana para armas nucleares. Para ele, Irã já possui urânio enriquecido a 60%, mísseis e infraestrutura necessária.

"Questão irrelevante. Não importa se ordem foi dada. Eles têm tudo que precisam para construir armas nucleares", disse.

O secretário sugeriu que o Irã entregue estoque de urânio enriquecido para outros países diluírem.

"O que devem fazer é trazer material do subsolo e entregar. Vários países no mundo vão aceitar e diluir", afirmou.



