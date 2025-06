Nova Iorque reforça segurança em locais sensíveis após tensões no Oriente Médio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeito afirmou que se reuniu com comissária da polícia local e contatos internacionais para tratar dos efeitos do conflito na metrópole

Diante da escalada de tensões no Oriente Médio, autoridades de Nova Iorque reforçaram a segurança em pontos sensíveis da cidade.

O prefeito Eric Adams afirmou neste domingo, em publicação no X, que ele e a comissária da polícia local (NYPD, na sigla em inglês), Jessica Tisch, se reuniram com contatos internacionais para tratar dos efeitos do conflito na metrópole.

"Por precaução, aumentamos a presença policial em locais religiosos, culturais e diplomáticos nos cinco distritos", disse Adams, que também manifestou solidariedade às famílias afetadas, "especialmente nossa grande comunidade persa".

O NYPD confirmou que está "acompanhando a situação em evolução no Irã" e anunciou o envio de recursos adicionais a áreas sensíveis da cidade.

Segundo a corporação, a operação é feita "em coordenação com nossos parceiros federais" e será mantida enquanto houver risco. "Continuaremos monitorando qualquer possível impacto na cidade", declarou o departamento.