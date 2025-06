Benjamin Netanyahu diz que ataque dos EUA ao Irã "vai mudar a história"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As Forças de Defesa de Israel informaram que, com a aprovação do ministro da Defesa, Israel Katz, houve mudanças nas atividades no país

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou, na noite deste sábado (21), uma declaração em vídeo no X, ex-Twitter, na qual parabeniza o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo ataque aéreo realizado contra instalações nucleares do Irã.

"Parabéns, presidente Trump. Sua decisão ousada de atacar as instalações nucleares iranianas com a incrível e justa potência dos Estados Unidos vai mudar a história", disse Netanyahu.

"Eles fizeram o que nenhum outro país no mundo poderia. A história se lembrará que o presidente Trump agiu para impedir que o regime mais perigoso do mundo obtivesse as armas mais perigosas do mundo", reforçou o primeiro-ministro.

ATENÇÃO EM ISRAEL

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram que, com a aprovação do ministro da Defesa, Israel Katz, e após avaliação situacional, foi determinado que a partir de amanhã(domingo, horário local), mudanças imediatas sejam feitas nas instruções do Comando da Frente Interna, conforme informado pelo Telegram.

Como parte disso, houve mudança nas atividades permitidas no país, de 'Atividade Parcial e Limitada' para 'Atividade Essencial'. As instruções incluem: proibição de atividades educacionais, reuniões e locais de trabalho, exceto para setores essenciais.

O público é obrigado a seguir as instruções publicadas nos canais oficiais do Comando da Frente Interna. Instruções completas serão atualizadas no Portal Nacional de Emergência e no aplicativo do Comando da Frente Interna, destacaram.

O movimento ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em tom de comemoração, anunciar ter concluído um "ataque bem-sucedido" às três instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan.