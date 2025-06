Israel diz ter destruído a maioria dos lançadores de mísseis balísticos do Irã

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a orientação é de que nenhuma autoridade do Irã fique isento de ser responsabilizado

Israel afirmou, nesta quinta-feira (19), que seus ataques aéreos destruíram cerca de dois terços dos lançadores de mísseis balísticos do Irã, segundo um oficial militar israelense que falou sob condição de anonimato à reportagem da Associated Press. De acordo com o militar, Israel estima que o Irã ainda tenha mais de 100 lançadores de mísseis ativos.

"Estamos atingindo toda a cadeia de produção, desde a fábrica militar até o próprio lançador, estamos interrompendo todos os elementos", disse o oficial.

Israel estima que antes de sexta-feira, o Irã tinha cerca de 2 mil mísseis balísticos.

O oficial não quis comentar sobre o impacto israelense no programa nuclear do Irã. "Dissemos que vamos danificar severamente as instalações nucleares, mas não dissemos que vamos destruí-las totalmente", disse o oficial. "Conhecemos nossos limites".

Netanyahu não descarta mudança de regime no Irã: 'não é objetivo final, mas pode acontecer'



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, evitou descartar a possibilidade de derrubar o atual governo do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. Em entrevista à emissora pública Kan, Netanyahu disse que uma mudança de regime "não é objetivo final", mas pode acontecer

"O objetivo principal é eliminar a ameaça nuclear. Segundo, eliminar a ameaça dos mísseis balístico", afirmou ele, segundo transcrição divulgada pela emissora.

Netanyahu foi questionado sobre declarações do ministro de Defesa israelense, Israel Katz, de que Khamenei "não deveria existir".

Segundo o premiê, a orientação é de que nenhuma autoridade do Irã fique isento de ser responsabilizado. "Não acho que seja necessário acrescentar algo para além disso", declarou.